El empresario Pedro Moral, expareja de Sheyla Rojas, reapareció en la escena pública con un giro en su vida profesional: ahora se desempeña como coach motivacional y mentor enfocado en el desarrollo del carácter masculino, liderando el proyecto denominado “Hombres de alto valor”.

A siete años de su mediática ruptura con la influencer, quien canceló su boda meses antes de la ceremonia, Moral ha optado por un perfil distinto, centrado en ofrecer acompañamiento a hombres que atraviesan procesos personales complejos. Según detalla en sus plataformas, su propuesta busca formar personas “más seguras y confiables”.

El nuevo rol del empresario ha cobrado visibilidad en redes sociales, donde comparte contenidos relacionados con su filosofía. Uno de sus videos más comentados aborda la dinámica económica en las relaciones de pareja. “Un hombre de alto valor no negocia en 50/50. Asume, lidera y aporta. Si tienes que dividir todo, revisa tu estándar” , sostiene en una de sus publicaciones.

Estas declaraciones generaron un intenso debate entre los usuarios. Mientras algunos respaldaron su postura, otros la cuestionaron por considerarla desfasada frente a las dinámicas actuales de las relaciones.

En medio de la discusión, también resurgieron comentarios sobre su pasado mediático, especialmente su relación con Sheyla Rojas y la cancelación de su boda, episodio que en su momento estuvo marcado por polémicas y críticas.

Pese a ello, Moral continúa promoviendo su proyecto y consolidando su nueva faceta, alejándose del ámbito del espectáculo para centrarse en el desarrollo personal.