Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Pedro Moral vuelve a escena con polémica postura sobre el 50/50 en pareja. (Foto: Instagram/@felipemarcophoto)
Pedro Moral vuelve a escena con polémica postura sobre el 50/50 en pareja. (Foto: Instagram/@felipemarcophoto)
Por Redacción EC

El empresario Pedro Moral, expareja de Sheyla Rojas, reapareció en la escena pública con un giro en su vida profesional: ahora se desempeña como coach motivacional y mentor enfocado en el desarrollo del carácter masculino, liderando el proyecto denominado “Hombres de alto valor”.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.