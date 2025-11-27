Sheyla Rojas vuelve a hablar de su relación con Sir Winston y aclaró, de forma irónica, porque su pareja aún no le ha pedido matrimonio pese a que mantienen una relación estable de varios años.

Al ser consultada por la posibilidad de casarse, la exchica reality explicó que no se trata de una negativa por parte del empresario, sino por un tema de tiempos y decisión personal.

“Es algo que queremos hacer juntos. Obviamente, yo creo que está también dentro de sus planes no es que él se niega profundamente o es que no quiera”, dijo Sheyla Rojas en una reciente aparición pública.

Sir Wiston y Sheyla Rojas llevan dos años de relación. (Captura ATV)

“De hecho sí quiere, pero, pues no sé o sea, estará esperando el momento perfecto para sorprenderme. Está esperando que los chanchos vuelen”, agregó con humor.

Pese a esto, Sheyla Rojas aseguró que no vive obsesionada con la idea de casarse pronto, ya que será algo que se de con el tiempo. “No es que me muera tampoco, lo importante obviamente es tener una relación bonita, sólida y estable eso es lo que a mí más me preocupa y de hecho la tenemos”, aseguró.

Sheyla Rojas ironiza con una presunta pedida de mano de Sir Winston. (Foto: Instagram)

De esta manera, Sheyla Rojas resaltó que no está desesperada por casarse; sin embargo, es un sueño que espera realizar cuando su pareja se lo proponga en el momento oportuno.