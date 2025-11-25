Corazón Serrano protagonizó un incómodo episodio durante una entrevista radial en Ecuador, donde las cantantes fueron sorprendidas con preguntas inapropiadas que rápidamente generaron tensión en plena transmisión. El hecho ocurrió mientras promocionaban sus presentaciones en dicho país.

El momento se volvió incómodo cuando el entrevistador preguntó a Cielo Fernández y Ana Lucía Urbina qué canción interpretarían si estuvieran “calat... en un jacuzzi”, una interrogante que no guardaba relación con su música ni con el motivo de su visita. Las artistas quedaron evidentemente desconcertadas por el tono del comentario.

Lejos de detenerse, el conductor insistió con más preguntas de carácter personal, incluyendo qué tema de Corazón Serrano cantarían en la ducha, insinuando un contexto íntimo que generó mayor incomodidad entre las integrantes del grupo.

Corazón Serrano vivió un incómodo momento durante entrevista en Ecuador. (Foto: Captura de video)

Ante esta situación, la cantante Briela Cirilo intervino con firmeza para frenar el momento. “Muy morbosa tu pregunta, la verdad”, respondió, marcando un límite claro y dando por finalizado el incómodo intercambio. Su reacción fue aplaudida por los espectadores y por seguidores de la agrupación.

El video del incidente no tardó en viralizarse en redes sociales, donde cientos de usuarios manifestaron su apoyo a las cantantes y cuestionaron la actitud del entrevistador, señalándola como inapropiada y fuera de lugar para una entrevista profesional.

Tras la ola de comentarios, Yrma Guerrero, líder histórica de Corazón Serrano, se pronunció públicamente para rechazar lo ocurrido. Calificó las preguntas como “una falta de respeto” y recordó que el enfoque de cualquier entrevista debe centrarse en la música y el trabajo artístico, no en insinuaciones personales.