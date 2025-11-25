Corazón Serrano protagonizó un incómodo episodio durante una entrevista radial en Ecuador, donde las cantantes fueron sorprendidas con preguntas inapropiadas que rápidamente generaron tensión en plena transmisión. El hecho ocurrió mientras promocionaban sus presentaciones en dicho país.
El momento se volvió incómodo cuando el entrevistador preguntó a Cielo Fernández y Ana Lucía Urbina qué canción interpretarían si estuvieran “calat... en un jacuzzi”, una interrogante que no guardaba relación con su música ni con el motivo de su visita. Las artistas quedaron evidentemente desconcertadas por el tono del comentario.
LEE: Corazón Serrano celebrará 33 años de trayectoria en el Estadio San Marcos
Lejos de detenerse, el conductor insistió con más preguntas de carácter personal, incluyendo qué tema de Corazón Serrano cantarían en la ducha, insinuando un contexto íntimo que generó mayor incomodidad entre las integrantes del grupo.
Ante esta situación, la cantante Briela Cirilo intervino con firmeza para frenar el momento. “Muy morbosa tu pregunta, la verdad”, respondió, marcando un límite claro y dando por finalizado el incómodo intercambio. Su reacción fue aplaudida por los espectadores y por seguidores de la agrupación.
El video del incidente no tardó en viralizarse en redes sociales, donde cientos de usuarios manifestaron su apoyo a las cantantes y cuestionaron la actitud del entrevistador, señalándola como inapropiada y fuera de lugar para una entrevista profesional.
MÁS INFORMACIÓN: Jochy Rodríguez apuesta por los talentos latinos con su nueva empresa
Tras la ola de comentarios, Yrma Guerrero, líder histórica de Corazón Serrano, se pronunció públicamente para rechazar lo ocurrido. Calificó las preguntas como “una falta de respeto” y recordó que el enfoque de cualquier entrevista debe centrarse en la música y el trabajo artístico, no en insinuaciones personales.
TE PUEDE INTERESAR
- Giovanna Castro recuerda entre lágrimas a Guillermo Rossini: “Él creyó en mí”
- Renato Rossini le dice adiós a Guillermo Rossini: “Hasta siempre al tío favorito de todo el Perú”
- Guillermo Rossini, 1932-2025: último adiós al caballero del humor peruano
- Patricia Alquinta se despide con emotivo mensaje de Guillermo Rossini: “Ahora tienes alas doradas”
- Hernán Vidaurre se conmueve al recordar a Guillermo Rossini: “Fue como un padre para mí”
Contenido sugerido
Contenido GEC