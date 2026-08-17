Ethel Pozo compartió un extenso comunicado en el que explicó los motivos por los que quedó fuera de la Teletón 2026. (Foto: Captura de video de Instagram / @lapozo)
Ethel Pozo compartió un extenso comunicado en el que explicó los motivos por los que quedó fuera de la Teletón 2026. (Foto: Captura de video de Instagram / @lapozo)
Por Redacción EC

Ethel Pozo confirmó que no participará en la Teletón 2026, pese a que inicialmente había sido considerada nuevamente como una de las conductoras de la jornada solidaria. La empresaria explicó que la decisión fue comunicada por la organización y generó una gran pena en ella.

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