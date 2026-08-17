Ethel Pozo confirmó que no participará en la Teletón 2026, pese a que inicialmente había sido considerada nuevamente como una de las conductoras de la jornada solidaria. La empresaria explicó que la decisión fue comunicada por la organización y generó una gran pena en ella.

La conductora contó que el año pasado tuvo el rol de ‘Ancla’ durante la transmisión y que esperaba repetir esta función en la edición de 2026. Sin embargo, recibió la noticia de que ya no podría conducir ni participar en la jornada.

Según explicó Pozo en un comunicado difundido en sus redes sociales, la medida estaría relacionada con algunos comentarios que realizó en su programa de streaming sobre integrantes de “América Hoy”, espacio que condujo durante varias temporadas.

“Esta decisión estaría relacionada con comentarios que habría realizado sobre ellos en mi programa de streaming y con la incomodidad que, según se me informó, generaría mi presencia entre algunos conductores de América Hoy”, señaló la presentadora.

La salida de Pozo ocurre meses después de su alejamiento de “América Hoy”. La conductora dejó el magazine a finales de 2025 y posteriormente inició nuevos proyectos televisivos y digitales. Actualmente, mantiene una relación distante con algunos de sus excompañeros, según declaraciones que ha brindado recientemente.

Pese a la decisión, Ethel aseguró que conserva un gran cariño por la Teletón y destacó el trabajo que realiza la organización durante todo el año para apoyar a niños y familias que necesitan atención.

Ethel Pozo, Adolfo Aguilar y Cristian Rivero también estuvieron presentes durante la Teletón 2025 | Foto: Joel Alonzo/@photo.gec

“He tenido la oportunidad de conocer de cerca el enorme trabajo que existe detrás de Teletón. Sé que la jornada que todos vemos es el resultado de meses de esfuerzo, entrega y compromiso de un equipo humano que trabaja durante todo el año con un solo propósito: ayudar a miles de niños y sus familias”, expresó.

Finalmente, Pozo dejó abierta la posibilidad de continuar colaborando con la organización en el futuro y aseguró que seguirá disponible para apoyar la causa. “Siempre podrán contar conmigo. Estaré, como siempre, a un llamado de distancia para sumar en todo aquello en lo que pueda ser útil”, manifestó.