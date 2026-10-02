Por Redacción EC

Este viernes, la agrupación de cumbia Corazón Serrano finalizó su relación laboral con el coreógrafo Aldo Jeremi Iturri Aranda, tras la denuncia de presunta agresión sexual y abuso de autoridad presentada en su contra por una bailarina, referente a hechos ocurridos en 2023.

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