Este viernes, la agrupación de cumbia Corazón Serrano finalizó su relación laboral con el coreógrafo Aldo Jeremi Iturri Aranda, tras la denuncia de presunta agresión sexual y abuso de autoridad presentada en su contra por una bailarina, referente a hechos ocurridos en 2023.

A través de un comunicado, la agrupación de los hermanos Guerrero Neira informó que tomó conocimiento de nuevos testimonios públicos relacionados con Iturri, por lo que decidió finalizar su relación.

“Ante la naturaleza de lo expuesto, hemos decidido dar por terminada de manera definitiva toda vinculación profesional con dicha persona”, señaló el grupo, precisando que Iturri trabajaba como tercero independiente y no tenía un vínculo laboral directo.

¿Qué denunció la bailarina?

La denuncia fue difundida por Yaleska Tacuri, conocida en redes sociales como Amber, quien relató que conoció a Iturri en 2023, a los 19 años, durante una audición de baile. De acuerdo a su testimonio, el vínculo entre ambos era estrictamente laboral.

Tacuri afirmó que, tras conversar durante varias horas en un parque, aceptó quedarse en el departamento de Iturri debido a que era muy tarde. Una vez allí, se habrían producido tocamientos no consentidos y una agresión sexual.

La bailarina sostuvo que debió seguir asistiendo a los ensayos con él, lo que afectó su salud emocional y su rendimiento.

“Yo lo admiraba como director y como bailarín. Quiero dejar claro que jamás tuve un vínculo sentimental con él; mi admiración era 100 % profesional”, declaró. Asimismo, explicó que guardó silencio durante años por miedo a que cuestionaran su testimonio o no le creyeran.

Iturri rechaza las acusaciones

Tras la denuncia, Aldo Jeremi Iturri Aranda negó las acusaciones, calificándola como “imprecisas, falsas y lesivas” para su honor, imagen y trayectoria profesional.

De ese modo, el coreógrafo informó que, a través de su abogado, envió una carta notarial para solicitar la rectificación de las afirmaciones, advirtiendo que, si no recibe una respuesta satisfactoria, iniciará acciones legales contra quienes hayan realizado, difundido o reproducido declaraciones que, según sostuvo, podrían ser ilícitas.