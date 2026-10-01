En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, más de 26 millones de peruanos se alistan para acudir a las urnas y elegir a las nuevas autoridades que estarán al frente de sus localidades durante los próximos cuatro años. Así, a poco de que inicie las prohibiciones y restricciones electorales dispuestas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), diversos candidatos municipales llevarán a cabo el esperado cierre de campaña con los principales artistas del momento. Este concierto gratuito contará con la participación de Los Ecos, Son del Duke, Brunella Torpoco, entre otros artistas, y permitirá a la afición no solo disfrutar de sus éxitos musicales, sino también informarse sobre las propuestas de cara a la próxima jornada electoral. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿DÓNDE SERÁ EL CIERRE DE CAMPAÑA Y QUÉ ARTISTAS ESTARÁN?

Previo a las restricciones electorales dispuestas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), entre ellas la prohibición de reuniones o manifestaciones públicas de carácter político desde dos días antes de la jornada electoral, se conoció a través de redes sociales que diversos candidatos municipales vienen anunciando sus cierres de campaña en varias partes de la capital peruana este jueves 1 de octubre. A continuación, te presentamos, compartido por Infobae, los lugares y artistas que estarán en estas actividades:

Juan Navarro (Alianza para el Progreso)

Lugar: Av. Jardines Oeste, cruce con Jr. Las Ortigas (altura de Metro Hacienda)

Distrito: San Juan de Lurigancho

Horario: A partir de las 4:00 p. m.

Artistas: Somos Norte, Dúo Ayacucho, Los Ecos y Cuarteto Continental.

Erick Melchor (Somos Perú)

Lugar: Cruce de las avenidas Palmeras y Naranjal

Distrito: Los Olivos

Horario: A partir de las 4:00 p. m.

Artistas: Son del Duke, Brunella Torpoco, Guinda y Armonía 10 de Walther Lozada, entre otros artistas.

Lucho Cardenas (Somos Perú)

Lugar: Cdra. 31 de la Av. Perú

Distrito: San Martín de Porres

Horario: A partir de las 2:00 p. m.

Artistas: La Primerísima del Perú, Caballito y su Sabor de La Habana, Son Tentación, Barrio Fino, entre otros.

Kevin Iñigo Peralta (Somos Perú)

Lugar: Óvalo Las Palomas – Av. 200 Millas con Av. Revolución

Distrito: Villa El Salvador

Horario: A partir de las 3:00 p. m.

Artistas: Corazón Serrano, Son del Duke, Tony Rosado, You Salsa y Afrodisiaco

¿POR QUÉ LA ONPE RECOMIENDA VERIFICAR EL LOCAL DE VOTACIÓN EN ESTAS ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2026?

En primer lugar, la Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que ya no será posible realizar cambios de local de votación para las Elecciones Regionales y Municipales de este 4 de octubre de 2026. Por ello, a los ciudadanos les corresponderá sufragar en el lugar asignado dentro de su distrito, de acuerdo con la información registrada en su DNI. En ese contexto, la ONPE habilitó la plataforma “Conoce tu local de votación” (LINK), donde los peruanos podrán consultar con su documento de identidad su lugar de sufragio, número de mesa, número de orden y verificar si fueron designados como miembros de mesa.

Sin embargo, el organismo electoral dejó en claro que el local de votación podría modificarse incluso el mismo día de las elecciones, por lo que recomienda verificar previamente el lugar asignado antes de acudir a sufragar con el objetivo de evitar severas multas que impidan luego a realizar diversos trámites. “Tu local de votación podría cambiar, incluso el mismo día de la elección, por motivos ajenos a la ONPE. Antes de acudir a votar, confirma tu local asignado”, indicó en su plataforma.