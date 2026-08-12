Yrma Guerrero y las integrantes de Corazón Serrano participaron en el programa ‘Despierta América’ de Univision, donde compartieron su música con la audiencia del espacio televisivo. La agrupación peruana también publicó fotografías de su visita, en las que aparece junto al productor musical Sergio George.

A través de sus redes sociales, Yrma Guerrero expresó su alegría por la participación en el programa. “Hoy visitamos DESPIERTA AMÉRICA - Univisión. Muy feliz de poder mostrar nuestra música a toda Latinoamérica” , escribió la integrante de Corazón Serrano.

La agrupación también compartió una fotografía en la que aparecen todas sus integrantes junto a Sergio George. “Fue increíble estar hoy en Despierta América en Univision. ¡Seguimos llevando nuestro Perú por todo lo alto!”, se lee en la descripción de la publicación.

La presencia de Corazón Serrano en el programa generó comentarios de sus seguidores en redes sociales. Entre los mensajes publicados se leen expresiones como: “Amo, mi grupo favorito”, “Qué orgullo para nuestro país. Profesionalismo, humildad, carisma, talento y mucho más que ofrecerle al mundo” y “Arriba Corazón Serrano y arriba Perú”.

Otros usuarios también destacaron la trayectoria de la agrupación y la calificaron como “el mejor grupo de cumbia del Perú”.