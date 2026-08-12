Corazón Serrano se presenta en ‘Despierta América’ y celebra su llegada a la televisión latinoamericana. (Foto: Instagram/@corazonserranoperu)
Corazón Serrano se presenta en ‘Despierta América’ y celebra su llegada a la televisión latinoamericana. (Foto: Instagram/@corazonserranoperu)
Por Redacción EC

Yrma Guerrero y las integrantes de Corazón Serrano participaron en el programa ‘Despierta América’ de Univision, donde compartieron su música con la audiencia del espacio televisivo. La agrupación peruana también publicó fotografías de su visita, en las que aparece junto al productor musical Sergio George.

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