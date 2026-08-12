El representante del artista señaló que los médicos están conformes con la evolución del cantante de 81 años | Foto: Instagram
El representante del artista señaló que los médicos están conformes con la evolución del cantante de 81 años | Foto: Instagram
Por Redacción EC

El cantante británico Rod Stewart suspendió las próximas cuatro semanas de conciertos de su gira de despedida “One Last Time” y su residencia en Las Vegas, titulada “The Encore Shows”, tras someterse a un procedimiento cardíaco rutinario para la colocación de un ‘stent’ coronario, informó su representante.

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