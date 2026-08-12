El cantante británico Rod Stewart suspendió las próximas cuatro semanas de conciertos de su gira de despedida “One Last Time” y su residencia en Las Vegas, titulada “The Encore Shows”, tras someterse a un procedimiento cardíaco rutinario para la colocación de un ‘stent’ coronario, informó su representante.

La cancelación ocurre días después de que el intérprete de “Maggie May” pospusiera un concierto previsto en el Riverbend Music Center de Cincinnati, Estados Unidos, debido a un “procedimiento médico menor”, reportó Variety.

Kenyi Succar, tras vencer su batalla contra el cáncer, deja atrás su rol como defensa en la música y se lanza como delantero en el escenario. Su primer tema, 'Tengo Salud', es un canto a la vida, y a los que enfrentan adversidades.

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El representante del artista señaló que los médicos están conformes con la evolución del cantante de 81 años, quien ya retomó sus actividades diarias, pero deberá completar su recuperación antes de regresar a las presentaciones en vivo.

“Ya me siento mejor y me estoy recuperando muy bien”, expresó Stewart en un comunicado difundido por Variety. El músico también agradeció al personal médico que lo atendió y lamentó la suspensión de sus conciertos.

“Me da mucha pena perderme estos conciertos y lamento decepcionar a mis fans, pero espero volver pronto a los escenarios y disfrutar con todos ustedes”, indicó.

El artista ya había cancelado presentaciones anteriormente este año. A inicios de junio suspendió dos conciertos en Las Vegas antes de su inicio por recomendación médica, mientras que semanas después canceló otro espectáculo en San Diego poco antes de salir al escenario.

El cantante inició en 2024 su gira “One Last Time”

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Además, durante una presentación posterior en Utah, Stewart tuvo que detener el concierto para recibir asistencia médica y utilizar un tanque de oxígeno, de acuerdo con el reporte de Variety.

El cantante inició en 2024 su gira “One Last Time”, junto al estadounidense Richard Marx, y tenía previsto regresar al Colosseum del Caesars Palace en Las Vegas el próximo 18 de agosto para una serie de conciertos hasta finales de mes, antes de continuar con fechas programadas en Minnesota, Illinois y México.

*Con información de EFE

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