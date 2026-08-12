Este martes, la banda colombiana Morat anunció que apoyará la reconstrucción de colegios afectados por el terremoto registrado en varias zonas de Colombia, mediante puntos de donación habilitados durante sus seis conciertos en el Movistar Arena de Bogotá y la entrega de parte de los ingresos obtenidos en las presentaciones.

Las iniciativas se desarrollarán durante los eventos programados para el 14, 15, 16, 21, 22 y 23 de agosto, fechas que forman parte de su residencia en el recinto capitalino y del inicio de su gira internacional “Ya Es Mañana World Tour”, con entradas agotadas.

El grupo habilitará cuatro puntos de donación en el Movistar Arena y sus alrededores, donde los asistentes podrán entregar aportes económicos para la atención de la emergencia, recursos que serán canalizados a través de Unicef, según informó el equipo de prensa del grupo.

Además, Morat anunció que una parte de los ingresos de sus conciertos será destinada a la recuperación y reconstrucción de colegios ubicados en Chocó, el Eje Cafetero y Valle del Cauca, regiones afectadas por el movimiento telúrico.

La iniciativa se suma a las muestras de solidaridad expresadas por otros artistas colombianos como Shakira, Karol G, Maluma, J Balvin y Juanes, quienes compartieron mensajes de apoyo tras el sismo que dejó víctimas mortales y daños en distintas zonas del país.

El terremoto ocurrió el lunes a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo una magnitud de 7,4 según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), con epicentro en inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

De acuerdo con el Gobierno nacional, el desastre dejó al menos 181 fallecidos, aunque reportes regionales elevaron la cifra de víctimas.

*Con información de EFE

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