La iniciativa se suma a las muestras de solidaridad expresadas por otros artistas colombianos como Shakira, Maluma, J Balvin, Karol G, Juanes y otros | Foto: Difusión / EFE / Composición EC
La iniciativa se suma a las muestras de solidaridad expresadas por otros artistas colombianos como Shakira, Maluma, J Balvin, Karol G, Juanes y otros | Foto: Difusión / EFE / Composición EC
Por Redacción EC

Este martes, la banda colombiana Morat anunció que apoyará la reconstrucción de colegios afectados por el terremoto registrado en varias zonas de Colombia, mediante puntos de donación habilitados durante sus seis conciertos en el Movistar Arena de Bogotá y la entrega de parte de los ingresos obtenidos en las presentaciones.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.