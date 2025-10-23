La reconocida banda colombiana Morat confirmó su regreso al Perú con una presentación exclusiva en Arequipa. El concierto se realizará el viernes 5 de diciembre en el Jardín de la Cerveza, como parte de su gira internacional “Asuntos Pendientes Tour”. La preventa de entradas estará disponible en Teleticket el 28 y 29 de octubre, con un 15% de descuento para clientes Interbank.

Hasta el momento se ha revelado que esta será la única presentación de Morat en el país durante el 2025. El anuncio ha generado gran entusiasmo entre sus seguidores peruanos, que han acompañado a la banda desde sus primeras visitas al país.

“Nuestros fans peruanos siempre han sido increíbles. Cada vez que tocamos en el país, sentimos una energía única. Arequipa será muy especial para nosotros; tenemos muchos asuntos pendientes con ustedes”, expresaron los integrantes de Morat.

Morat confirma concierto en Arequipa como parte de su gira “Asuntos pendientes”. (Foto: Instagram)

Formada por Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Simón Vargas y Martín Vargas, Morat se ha consolidado como una de las agrupaciones más importantes del pop latino.

Con éxitos como “Cómo te atreves”, “Besos en guerra”, “Amor con hielo” y “506”, la banda colombiana busca repetir el éxito que obtuvo su concierto en el Estadio Nacional de Lima en 2024.

El tour actual de Morat ha recorrido Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, con presentaciones a lleno total y una producción visual completamente renovada. Ahora, llegan a Arequipa para un concierto especial.

