La Orquesta Sinfónica Nacional del Perú ofrecerá el concierto gratuito “Serenata al Perú” el sábado 25 de julio a las 8:00 p. m. en el Costa 21, en el Circuito de Playas de San Miguel, como parte de las celebraciones por el 205.° aniversario patrio organizado por el Ministerio de Cultura y la Municipalidad de San Miguel.

El espectáculo contará con la participación especial de Milena Warthon y Mauricio Mesones, quienes interpretarán junto al elenco sinfónico un repertorio que abarca obras universales, bandas sonoras de cine, música criolla y cumbia peruana.

La gala busca rendir homenaje a la historia y diversidad cultural del país mediante piezas especialmente preparadas para la jornada conmemorativa.

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Detalles sobre el ingreso y entrega de entradas

El acceso al evento será gratuito, pero requerirá la presentación de una entrada física que podrá canjearse en los siguientes puntos.

Hasta el viernes 24 de julio: Casa de la Cultura de San Miguel (Jr. Federico Gallese Taricchi 420), en el horario de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.

Casa de la Cultura de San Miguel (Jr. Federico Gallese Taricchi 420), en el horario de 8:00 a. m. a 5:30 p. m. Sábado 25 de julio: Boleterías del Multiespacio Costa 21, a partir de las 4:00 p. m.

La organización informó que las puertas del recinto se abrirán a partir de las 6:00 p. m. y recomendó a los asistentes acudir con anticipación.

En ese sentido, con más de ocho décadas de trayectoria y presentaciones en los 25 departamentos del país, la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú reafirma con este montaje su labor de formación de públicos y difusión del patrimonio musical.

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