La Orquesta Sinfónica Nacional del Perú ofrecerá el concierto gratuito “Serenata al Perú” el sábado 25 de julio a las 8:00 p. m. en el Costa 21, en el Circuito de Playas de San Miguel, como parte de las celebraciones por el 205.° aniversario patrio organizado por el Ministerio de Cultura y la Municipalidad de San Miguel.
La Orquesta Sinfónica Nacional del Perú ofrecerá el concierto gratuito “Serenata al Perú” el sábado 25 de julio a las 8:00 p. m. en el Costa 21, en el Circuito de Playas de San Miguel, como parte de las celebraciones por el 205.° aniversario patrio organizado por el Ministerio de Cultura y la Municipalidad de San Miguel.
El espectáculo contará con la participación especial de Milena Warthon y Mauricio Mesones, quienes interpretarán junto al elenco sinfónico un repertorio que abarca obras universales, bandas sonoras de cine, música criolla y cumbia peruana.
La gala busca rendir homenaje a la historia y diversidad cultural del país mediante piezas especialmente preparadas para la jornada conmemorativa.
El acceso al evento será gratuito, pero requerirá la presentación de una entrada física que podrá canjearse en los siguientes puntos.
Hasta el viernes 24 de julio: Casa de la Cultura de San Miguel (Jr. Federico Gallese Taricchi 420), en el horario de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.
Sábado 25 de julio: Boleterías del Multiespacio Costa 21, a partir de las 4:00 p. m.
La organización informó que las puertas del recinto se abrirán a partir de las 6:00 p. m. y recomendó a los asistentes acudir con anticipación.
En ese sentido, con más de ocho décadas de trayectoria y presentaciones en los 25 departamentos del país, la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú reafirma con este montaje su labor de formación de públicos y difusión del patrimonio musical.
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