Presentación gratuita "Serenata al Perú" reunirá a destacados artistas nacionales en el Costa 21 este sábado 25 de julio | Foto: Difusión
Presentación gratuita "Serenata al Perú" reunirá a destacados artistas nacionales en el Costa 21 este sábado 25 de julio | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La Orquesta Sinfónica Nacional del Perú ofrecerá el concierto gratuito “Serenata al Perú” el sábado 25 de julio a las 8:00 p. m. en el Costa 21, en el Circuito de Playas de San Miguel, como parte de las celebraciones por el 205.° aniversario patrio organizado por el Ministerio de Cultura y la Municipalidad de San Miguel.

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