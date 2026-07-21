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Resumen

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Cuando era niña, Marialola Arispe veía “Hannah Montana” y pensaba que la fama podía llegar después de un casting, una canción y un golpe de suerte. Todavía no sabía si quería ser actriz, cantante o bailarina. Solo repetía, convencida, que algún día sería famosa. Con los años, aquel sueño cambió. Ya no quiso ser observada por todos, sino conseguir que alguien, sentado frente a un escenario, se sintiera acompañado.

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