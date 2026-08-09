El fenómeno del eclipse, como el que se vivirá en España y en algunos puntos de Europa el próximo día 12, en este caso total, también ha inspirado a la cantante Karol G para su último trabajo lanzado este viernes, quien ha usado estos asombrosos episodios para hablar del desamor.

“Otra noche que sola la paso, otra vez me paso Recordando to’ los besos, caricias y los abrazos. Otra vez que de tequila estoy llenando el vaso Pa’ brindar por un amor que me dejó en pedazos”, reza la letra de la melancólica canción que titula precisamente “Eclipse”, incluida en su trabajo ‘No me arrepiento de sentir tanto’.

En la que es la penúltima canción de este nuevo álbum de 14 temas, “La Bichota” cita directamente al Sol, el otro protagonista de este tipo de fenómenos que tanta fascinación causan, pero se entrega a la que supone es su pareja en esta metáfora, la Luna, para tratar de encontrar sentido a su desamor.

“Luna, dime por qué el amor es así. Si se supone que el amor no es dolor. Su despedida me ha causado insomnio. Y aun así lo recuerdo sin odio Luna, dime si esto de amar no es pa’ mí Luna, dime por qué te escondes del sol ¿Será que amarlo a él también te dolió?“, canta, acompañada de un piano.

Ambos astros le sirven a la colombiana para sellar el tono íntimo de este último trabajo con dolores que rompen y cambian a las personas y donde ha cambiado los sones tropicales por acordes y arreglos más reflexivos.

Y es que el asombro que producen los eclipses, especialmente los totales, ha inspirado desde cuadros de Ribera, los frescos de la Biblioteca del Monasterio del Escorial, la música de Iron Maiden o las películas de Stanley Kubrick, que han representado simbólicamente estos fenómenos a los que la Biblia y la Odisea dieron un sentido profético.

El disco llega en la gira de presentación de su anterior álbum, 'Tropicoqueta' | Foto: Instagram (@karolg) - Composición EC

Un prodigioso fenómeno que España vivirá el próximo 12 de agosto, de apenas unos minutos casi al anochecer y en el que, en algunas zonas del país, traerá una oscuridad momentánea como la que parece haber reflejado la cantante colombiana en “Eclipse”.