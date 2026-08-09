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La cantante presentó su nueva producción discográfica, que cuenta con 14 temas, entre ellos, colaboraciones con Bruno Mars, Drake, Judeline y Rusowsky. (Foto: Instagram: @karolg)
La cantante presentó su nueva producción discográfica, que cuenta con 14 temas, entre ellos, colaboraciones con Bruno Mars, Drake, Judeline y Rusowsky. (Foto: Instagram: @karolg)
Por Agencia EFE

El fenómeno del eclipse, como el que se vivirá en España y en algunos puntos de Europa el próximo día 12, en este caso total, también ha inspirado a la cantante Karol G para su último trabajo lanzado este viernes, quien ha usado estos asombrosos episodios para hablar del desamor.

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