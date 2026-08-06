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El álbum llegará apenas un año después del homenaje a sus raíces latinas que hizo en 'Tropicoqueta' | (Foto: EFE/ Isaac Fontana)
El álbum llegará apenas un año después del homenaje a sus raíces latinas que hizo en 'Tropicoqueta' | (Foto: EFE/ Isaac Fontana)
/ Isaac Fontana
Por Agencia EFE

El nuevo álbum de Karol G, ‘No me arrepiento de sentir tanto’, que será publicado el viernes, tendrá colaboraciones con el estadounidense Bruno Mars, el canadiense Drake y los españoles Judeline y Rusowsky, confirmó este miércoles la artista colombiana en Instagram.

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