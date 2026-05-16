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Estas producciones constituyen el mayor lanzamiento de su carrera. (Foto: Robyn Beck / AFP)
Estas producciones constituyen el mayor lanzamiento de su carrera. (Foto: Robyn Beck / AFP)
/ ROBYN BECK
Por Agencia AFP

El rapero canadiense Drake publicó tres álbumes de manera simultánea en la noche del jueves al viernes, un total de 43 canciones, que constituyen el mayor lanzamiento de su carrera.

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