El rapero canadiense Drake publicó tres álbumes de manera simultánea en la noche del jueves al viernes, un total de 43 canciones, que constituyen el mayor lanzamiento de su carrera.

Después de mantener un bajo perfil tras su sonado choque con el rapero estadounidense Kendrick Lamar en 2024, el canadiense había anunciado un nuevo álbum titulado “Iceman”.

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Pero sorprendió a sus seguidores al publicar dos proyectos adicionales de forma inesperada: “Habibti” y “Maid of Honour”, que suman 149 minutos de música.

Entre los invitados en estos álbumes están los raperos de Atlanta Future y 21 Savage, el británico Central Cee, la de Misuri Sexxy Red, y el cantante jamaicano de dancehall Popcaan.

Una vez más, Drake se fue en contra de su rival Kendrick Lamar, luego de que este publicara en 2024 “Not like us”, un ataque frontal contra el canadiense, que se convirtió en un éxito internacional y fue interpretado en el show de medio tiempo del Super Bowl de 2025.

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En “Make them remember”, Drake se burló de la estatura de Lamar, un tema recurrente cuando se trata del autoproclamado “chico bajito” de Compton. Según varias fuentes, mide entre 1,65 y 1,68 metros.

También arremete contra otras estrellas del rap como Jay-Z, J. Cole, Pusha T, A$AP Rocky e, incluso, la leyenda del básquet LeBron James.

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