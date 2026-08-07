Foo Fighters se presentará el 3 de marzo en el Estadio San Marcos de Lima. (Foto: Frazer Harrison/ AFP )
Foo Fighters se presentará el 3 de marzo en el Estadio San Marcos de Lima. (Foto: Frazer Harrison/ AFP )
Por Redacción EC

La banda estadounidense Foo Fighters confirmó su llegada a Perú como parte del “Take Cover Tour 2027”. La agrupación liderada por Dave Grohl se presentará en el Estadio San Marcos el próximo 3 de marzo del 2027. Las entradas estarán disponibles a partir del 13 de agosto a través de Ticketmaster.

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