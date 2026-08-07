La banda estadounidense Foo Fighters confirmó su llegada a Perú como parte del “Take Cover Tour 2027”. La agrupación liderada por Dave Grohl se presentará en el Estadio San Marcos el próximo 3 de marzo del 2027. Las entradas estarán disponibles a partir del 13 de agosto a través de Ticketmaster.

La banda de rock alternativo llega a Perú para ofrecer un concierto único, donde incluirá sus grandes éxitos como “Everlong”, “My Hero”, “Learn To Fly”, “Times Like These” y muchos más. Temas que han convertido a Foo Fighters en una de las favoritas del público en todo el mundo. Además, interpretarán canciones de su más reciente álbum, Your Favorite Toy (2026).

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El grupo, integrado por Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett, Rami Jaffee e Ilan Rubin, cuenta con un catálogo de doce álbumes de estudio y ha sido reconocido con 15 premios Grammy, además de formar parte del Salón de la Fama del Rock & Roll.

Su más reciente álbum, Your Favorite Toy, fue lanzado en 2026 y marcó el regreso de la banda con temas como “Your Favorite Toy”, “Caught in the Echo”, “Of All People” y “Asking for a Friend”. Estas canciones formarán parte de la gira mundial que el grupo realizará durante 2027, junto con los clásicos que han definido su carrera.

Venta de entradas

La preventa para fans (Artist PreSale) comenzará el lunes 10 de agosto a partir de las 10 a.m. Posteriormente, el martes 11 de agosto, se iniciará la preventa exclusiva para clientes BBVA.

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La agrupación liderada por Dave Grohl se presentará en el Estadio San Marcos el próximo 3 de marzo del 2027. (Foto: Difusión)

Quienes adquieran sus entradas con tarjetas de crédito o débito BBVA podrán acceder a un 15% de descuento durante esta etapa, beneficio que estará disponible desde el 11 de agosto a las 10 a.m. hasta el 13 de agosto de 2026 a las 9:59 a.m. o hasta agotar el stock asignado.

La venta general se abrirá el jueves 13 de agosto a las 10 a.m. a través de Ticketmaster.