La promotora OCESA anunció que los grupos Foo Fighters, Chappell Roan y Linkin Park encabezarán la decimoquinta edición del festival Corona Capital. El evento, que se llevará a cabo del 14 al 16 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, es uno de los más populares en América Latina, pues reúne en la región a las bandas y artistas más grandes del momento.

El cartel de 2025 incluye a cerca de 70 artistas y bandas. Entre los grupos confirmados se encuentran Queens Of The Stone Age, Franz Ferdinand, Garbage, Vampire Weekend, Alabama Shakes y Weezer. Otros artistas y agrupaciones que participarán son Aurora, Damiano David y Of Monters And Men.

Memo Parra, director de Eventos Internacionales de OCESA, indicó en entrevista con la revista Billboard que el festival ha evolucionado desde 2010 y ha logrado convocar a miles de asistentes de diferentes partes del mundo. Parra destacó la curaduría musical del evento, la cual se ha centrado en una selección de artistas que no solo invita al público a ver a sus favoritos, sino también a descubrir nuevas propuestas. Con una asistencia de 255.000 personas por edición, y el trabajo de un equipo de más de 5.000 personas, el Corona Capital se ha posicionado en el panorama internacional.

En sus 15 años de historia, el festival ha presentado a más de 500 artistas internacionales, incluyendo a Paul McCartney, Jack White, The Cure, Muse, Blur, Nine Inch Nails, Portishead, Billie Eilish, Pixies y Richard Ashcroft.

Este es el cartel confirmado:

Las entradas están a la venta en TicketMaster.

Cabe señalar que, desde abril del 2024, los peruanos necesitan tramitar visa para viajar a México. No olvides revisar los requisitos actualizados para el ingreso al país, si viajas para este festival.