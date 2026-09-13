La banda británica de indie pop The Lottery Winners será la encargada de abrir los conciertos que Robbie Williams ofrecerá en Lima el miércoles 23 y jueves 24 de setiembre en Arena 1 Park, en la Costa Verde. El cuarteto británico confirmó su participación a través de sus redes sociales, donde expresó su entusiasmo por presentarse por primera vez en Sudamérica y compartir escenario con el reconocido artista inglés.

La agrupación señaló que mantiene la sorpresa por la oportunidad de formar parte de esta gira regional. “Seguimos sin creer que vamos a estar en Colombia, Chile, Argentina, México y Perú”, manifestó The Lottery Winners, confirmando así que acompañará a Robbie Williams como acto soporte durante sus presentaciones en distintos países de Latinoamérica, incluido el Perú.

Integrada actualmente por Thom Rylance, Robert Lally, Katie Lloyd y Joe Singleton, The Lottery Winners llegará a Lima en uno de los momentos más importantes de su trayectoria. Su más reciente álbum, “KOKO”, alcanzó el número 1 de las listas oficiales del Reino Unido, con más de 23 mil copias vendidas durante su primera semana.

El disco también ha conseguido una importante repercusión en plataformas digitales y cuenta con colaboraciones de Reverend and the Makers, Chad Kroeger, Shed Seven y Frank Turner.

El recorrido de The Lottery Winners también incluye presentaciones en importantes escenarios del Reino Unido y Europa. La banda ha compartido cartel o escenario con reconocidos artistas internacionales como Noel Gallagher, Nickelback, Morrissey, Shed Seven, Avril Lavigne, Frank Turner, Tom Jones, Paul Weller y Richard Ashcroft, entre otros.

Por su parte, Robbie Williams llegará por primera vez a Lima para ofrecer dos conciertos en Arena 1 Park. El artista británico presentará un repertorio marcado por algunos de los mayores éxitos de su carrera como solista, entre ellos “Angels”, “Feel”, “Supreme” y “Millennium”, canciones que consolidaron su popularidad internacional y su reconocida conexión con el público.

Robbie Williams envió un mensaje a sus fans peruanos antes de sus dos conciertos, el 22 y 24 de septiembre, en Arena 1 Park, como parte de su gira “Britpop Tour”. (Foto: BRUNO DE CARVALHO / AFP)

Para quienes todavía buscan asistir a los conciertos de Robbie Williams en Lima, aún quedan entradas para la presentación del miércoles 23 de setiembre, las cuales se encuentran disponibles a través de Ticketmaster.