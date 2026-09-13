The Lottery Winners se presentará en Arena 1 Park el miércoles 23 y jueves 24 de setiembre junto a Robbie Williams, en lo que será su debut en Sudamérica.
The Lottery Winners se presentará en Arena 1 Park el miércoles 23 y jueves 24 de setiembre junto a Robbie Williams, en lo que será su debut en Sudamérica.
Por Redacción EC

La banda británica de indie pop The Lottery Winners será la encargada de abrir los conciertos que Robbie Williams ofrecerá en Lima el miércoles 23 y jueves 24 de setiembre en Arena 1 Park, en la Costa Verde. El cuarteto británico confirmó su participación a través de sus redes sociales, donde expresó su entusiasmo por presentarse por primera vez en Sudamérica y compartir escenario con el reconocido artista inglés.

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