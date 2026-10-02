A través de las redes sociales se ha compartido un video que muestra una peculiar locación para disfrutar del primer show de BTS en Colombia. (Foto: BIGHIT MUSIC and NETFLIX / AFP)
A través de las redes sociales se ha compartido un video que muestra una peculiar locación para disfrutar del primer show de BTS en Colombia. (Foto: BIGHIT MUSIC and NETFLIX / AFP)
Por Redacción EC

BTS llegó a Colombia en medio de una gran expectativa por los dos conciertos que ofrecerá en El Campín de Bogotá, los días 2 y 3 de octubre. Previo a su primer show, la agrupación surcoreana realizó su prueba de sonido y un detalle llamó la atención de ARMY, ya que una fan mostró una nueva “zona” para disfrutar del espectáculo sin tener entrada.

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