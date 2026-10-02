BTS llegó a Colombia en medio de una gran expectativa por los dos conciertos que ofrecerá en El Campín de Bogotá, los días 2 y 3 de octubre. Previo a su primer show, la agrupación surcoreana realizó su prueba de sonido y un detalle llamó la atención de ARMY, ya que una fan mostró una nueva “zona” para disfrutar del espectáculo sin tener entrada.

A través de las redes sociales, fans de BTS compartieron videos de la prueba de sonido previo a su primer concierto en Bogotá. Una de las grabaciones se hizo desde la azotea de un edificio cercano al estadio y se pudo ver en las pantallas cómo se desarrollaba este ensayo.

Las imágenes muestran pantallas gigantes a una distancia considerable. “El estadio de Bogotá está súper expuesto”, se lee en el mensaje que acompaña la publicación en X. El comentario, escrito en tono de broma, señala que desde una azotea cercana incluso sería posible disfrutar del espectáculo sin contar con una entrada.

LMAOOO THE STADIUM IN BOGOTA IS SO EXPOSED 😭😭 at this point you don’t even need a ticket, just climb onto your rooftop and enjoy the whole BTS concert because WHY CAN YOU SEE EVERYTHING SO CLEARLY 😭 pic.twitter.com/qdzNMASVok — 𝑱𝒌𝒕𝒊𝒔𝒉 saw 𝑩𝑻𝑺⁷ ♡⁷ ⟭⟬ (@borajktish) October 2, 2026

La situación generó diversas reacciones entre los seguidores de BTS, quienes compartieron su sorpresa ante la visibilidad que ofrece el lugar. La publicación también despertó comentarios relacionados con la experiencia de quienes se encuentran dentro y fuera del recinto.

BTS en Perú

Luego de presentar sus dos conciertos en Colombia, BTS pisará tierras peruanas por primera vez. La agrupación surcoreana tiene previsto tres conciertos en el Estadio San Marcos los días 7, 9 y 10 de octubre como parte de su gira “World Tour Arirang”

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Ante la llegada de BTS a Lima, ARMY Perú viene realizando una serie de actividades previo a sus tres conciertos. Entre las principales activaciones destaca el primer show de drones dedicado a la boy band, que se realizará el 8 de octubre en la Costa Verde, y la tienda oficial “BTS Pop-Up: Arirang in Lima”, abierta en Miraflores hasta el 25 de octubre.

ARMY Perú realizará un show de drones para recibir a BTS en Perú. (Foto: BTS Perú)

Asimismo, para los días del show, el club de fans ha coordinado dinámicas masivas dentro del recinto. Además, los conciertos tienen como hora estimada de inicio las 8 p.m. y congregarán a decenas de miles de integrantes del ARMY en cada jornada.