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Felicidades al grupo RBX por ganar el concurso ‘Permiso para Bailar’ 🔥

Felicidades al grupo RBX por ganar el concurso ‘Permiso para Bailar’

Somos presentó “Permiso para Bailar”, concurso por el que invitamos a grupos a demostrar su talento en el baile. Todo a propósito de la gira de BTS por su disco “Arirang”, que incluirá tres fechas en Lima.

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