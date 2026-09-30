Los seguidores de BTS ya se preparan para disfrutar de los tres conciertos que el grupo ofrecerá en Perú como parte de su gira BTS World Tour ‘Arirang’, programados para el 7, 9 y 10 de octubre de 2026. RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook llegarán al escenario para presentar un variado repertorio de canciones de su trayectoria musical. A pocos días de los esperados shows, te presentamos un posible setlist con algunos de los temas que podrían sonar durante las presentaciones, para que ARMY esté preparado y pueda cantar a todo pulmón.

Si bien BTS, la productora del evento y Ticketmaster Perú no han confirmado un setlist oficial, en redes sociales ya circula una lista de posibles canciones que podrían formar parte de los conciertos. Entre los temas mencionados figuran “Run BTS”, “Fake Love”, “Not Today”, “MIC Drop”, “Fire”, “IDOL”, “Butter”, “Dynamite”, “Mikrokosmos” e “I Need U”.

En los conciertos de su gira, la boyband también ha incluido canciones de diferentes etapas de su trayectoria, combinándolas con temas de su nueva producción musical. Entre las canciones de esta nueva etapa figuran “Body to Body”, “Hooligan”, “Aliens” y “SWIM”, que se suman al repertorio que el grupo viene presentando ante ARMY.

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Las canciones más icónicas de BTS

Hay varios temas de BTS que forman parte de la memoria musical de ARMY y que han acompañado al grupo en diferentes momentos de su carrera. Canciones como “Dynamite”, “Butter”, “Fake Love”, “MIC Drop”, “IDOL”, “I Need U” y “Fire” destacan dentro de su amplio repertorio y muestran la evolución de BTS desde sus primeros años hasta su consolidación como uno de los grupos de K-pop con mayor alcance internacional.

“Dynamite” y “Butter” son dos de los mayores éxitos internacionales de BTS. Ambos temas, interpretados en inglés, marcaron una nueva etapa para el grupo y alcanzaron gran popularidad a nivel mundial.

Temas como “I Need U”, “Fire”, “Fake Love”, “MIC Drop” e “IDOL” pertenecen a distintas etapas de la discografía de BTS y se han convertido en canciones representativas de su trayectoria. Cada una refleja la evolución musical del grupo y mantiene un lugar especial entre las favoritas de ARMY.

Horarios e ingresos para los conciertos de BTS en Perú

Según la programación difundida, el registro para quienes tengan acceso al soundcheck estará habilitado hasta las 2 p.m. Las puertas para el público de campo abrirán a las 4 p.m., mientras que el ingreso a las tribunas comenzará a las 5 p.m. Asimismo, BTS tiene planeado subir al escenario aproximadamente a las 8 p.m.

Recomendaciones oficiales para los conciertos de BTS en Lima

También habrá ingresos diferenciados. Campo A utilizará la puerta 1 por la avenida Venezuela; Campo C, la puerta 3 por la avenida Universitaria; y Campo B deberá ingresar por la puerta 8, ubicada hacia la avenida Óscar R. Benavides. Para las tribunas estarán disponibles las puertas 5 y 6 por la avenida Amézaga.