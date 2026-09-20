BTS alcanzó un nuevo hito en Spotify al superar los 9 mil millones de reproducciones acumuladas durante 2026. (Foto: @bts_bighit )
BTS alcanzó un nuevo hito en Spotify al superar los 9 mil millones de reproducciones acumuladas durante 2026. (Foto: @bts_bighit )
Por Redacción EC

BTS continúa ampliando su lista de récords internacionales. RM, Jin, Suga, J-hope, Jimin, V y Jungkook alcanzaron un nuevo hito en Spotify al superar los 9 mil millones de reproducciones acumuladas durante 2026, una marca que coincide con el noveno aniversario de “DNA”, uno de los temas más representativos de su carrera.

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