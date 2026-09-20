BTS continúa ampliando su lista de récords internacionales. RM, Jin, Suga, J-hope, Jimin, V y Jungkook alcanzaron un nuevo hito en Spotify al superar los 9 mil millones de reproducciones acumuladas durante 2026, una marca que coincide con el noveno aniversario de “DNA”, uno de los temas más representativos de su carrera.

El logro convierte a BTS en el primer grupo asiático en superar esa cifra de reproducciones en Spotify durante un solo año. Además, el septeto logró dejar atrás su propia marca anterior, demostrando el impacto que continúa teniendo su catálogo entre los oyentes de diferentes partes del mundo.

El récord llegó en un momento especial para sus fans. “DNA” fue lanzada el 18 de septiembre de 2017 como canción principal del mini álbum “Love Yourself: Her”, producción que marcó una etapa importante en la expansión internacional del grupo surcoreano.

Escenas de "DNA", el nuevo tema de BTS. (Fotos: Captura de pantalla/ YouTube)

Precisamente, “Love Yourself: Her” debutó en el puesto 7 del Billboard 200 y se convirtió en el primer álbum de K-pop que logró ingresar al Top 10 de esta clasificación estadounidense. Por su parte, “DNA” alcanzó el puesto 85 del Billboard Hot 100 y representó la primera entrada de BTS en este ranking.

A nueve años de su estreno, la canción también continúa acumulando reproducciones. Datos recientes de seguimiento de Spotify ubican a “DNA” por encima de los 837 millones de streams, mientras otros éxitos de BTS como “Dynamite”, “Butter” y “Boy With Luv” ya superaron ampliamente los mil millones.

El desempeño de BTS en la plataforma no se limita a sus antiguos éxitos. Su más reciente etapa musical también registra importantes cifras: “Swim”, perteneciente a “Arirang”, se acerca a los mil millones de reproducciones, mientras Spotify destacó este año nuevos récords conseguidos por el grupo con sus lanzamientos.

BTS se presentó el 21 de marzo en la Plaza Gwanghwamun de Seúl en su primer concierto en casi cuatro años, ante unas 260,000 personas y millones más conectadas en vivo, con RM (izq) presente pero con movimientos reducidos por una lesión. (Foto: KIM Min-Hee / POOL / AFP) / KIM MIN-HEE

De esta manera, BTS celebra los nueve años de “DNA” con otro logro dentro de Spotify. Casi una década después de que aquella canción impulsara una nueva etapa en su carrera internacional, el grupo continúa ampliando sus cifras.