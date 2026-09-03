La canción “Butter”, del grupo surcoreano BTS, superó las 1.500 millones de reproducciones en la plataforma Spotify, según informó este 3 de septiembre su agencia de representación, BigHit Music.

Con esta cifra, el sencillo estrenado en mayo de 2021 se convierte en el tercer tema del grupo en alcanzar dicha marca en la plataforma, sumándose a los logros previos de “Dynamite” y a la colaboración realizada con la banda británica Coldplay en “My Universe”.

En el mercado estadounidense, este tema debutó en la primera posición de la lista Hot 100 de Billboard, ubicación donde permanecieron durante diez semanas y que le permitió figurar en dicho ranking por más de 4 meses consecutivos.

A nivel audiovisual, la pieza musical superó las 1.000 millones de reproducciones en YouTube en julio pasado, registrando actualmente más de 1.100 millones de visualizaciones acumuladas.

El hito coincide con su estancia en Estados Unidos, donde el Ayuntamiento de Los Ángeles declaró la “Semana de BTS” e iluminó su fachada de rojo con motivo de sus cuatro conciertos en el SoFi Stadium del 1 al 6 de septiembre.

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