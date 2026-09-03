La pieza musical también superó las 1.000 millones de reproducciones en la plataforma YouTube | Foto: Difusión
La pieza musical también superó las 1.000 millones de reproducciones en la plataforma YouTube | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La canción “Butter”, del grupo surcoreano BTS, superó las 1.500 millones de reproducciones en la plataforma Spotify, según informó este 3 de septiembre su agencia de representación, BigHit Music.

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