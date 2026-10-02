Este viernes, se confirmó la nueva fecha del concierto de Robbie Williams en Lima, que reemplazará a la presentación cancelada el pasado 24 de septiembre en el Arena 1 de San Miguel, clausurado por medidas de seguridad.

De ese modo, el cantante británico regresará a la capital el próximo 12 de diciembre para ofrecer su espectáculo en el Estadio San Marcos , como parte del cierre de su gira internacional Britpop LATAM Tour 2026 , informó su equipo.

Williams, por su parte, compartió un video en sus redes sociales confirmando la presentación, misma que prometió a sus fanáticos antes de abandonar la capital rumbo a Chile.

“¡Lima! Dije que volvería, ¡y aquí estoy! Britpop, el gran final, 12 de diciembre. ¡Mucho amor, Perú! ¡Nos vemos allá!”, dijo emocionado antes de uno de sus shows.

Nuevo concierto de Robbie Williams: entradas previas son válidas

Según informaron los voceros del artista, las entradas adquiridas para la fecha cancelada mantendrán automáticamente su validez para el ingreso al Estadio San Marcos, por lo que no será necesario realizar trámites ni canjes adicionales.

En tanto, quienes no puedan asistir a la nueva fecha podrán solicitar la devolución íntegra del dinero a través de los canales digitales de Ticketmaster.

Asimismo, la organización anunció que se habilitarán nuevas localidades en las tribunas Norte, Oriente y Occidente para el público que no logró adquirir boletos anteriormente.

Robbie Williams dejó un mensaje a sus fanáticos antes de abandonar Lima prometiendo volver. (Latina Noticia)

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La preventa exclusiva, con un 15% de descuento para clientes de Interbank, se realizará el martes 6 y miércoles 7 de octubre a través de la plataforma web de Ticketmaster y sus puntos presenciales autorizados. La venta general comenzará el jueves 8 de octubre, desde las 10 a. m.

En tanto, la empresa productora del concierto en Perú, One Entertainment, invitó a los fans del artista a prepararse “para cantar a todo pulmón sus grandes éxitos y vivir un concierto que promete ser épico”.