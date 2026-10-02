Robbie Williams terminó ofreciéndole a sus fans una breve presentación improvisada tras la cancelación de su segundo concierto en Lima. (Foto: EFE)
Robbie Williams terminó ofreciéndole a sus fans una breve presentación improvisada tras la cancelación de su segundo concierto en Lima. (Foto: EFE)
Por Redacción EC

Este viernes, se confirmó la nueva fecha del concierto de Robbie Williams en Lima, que reemplazará a la presentación cancelada el pasado 24 de septiembre en el Arena 1 de San Miguel, clausurado por medidas de seguridad.

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