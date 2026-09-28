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Robbie Williams en Lima: las advertencias sobre Arena 1 que nadie atendió
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Robbie Williams en Lima: las advertencias sobre Arena 1 que nadie atendió
Robbie Williams reunió a 25 mil personas en Arena 1. Tras el show, el único puente habilitado estaba cerrado y el público tuvo que abrirse paso por la Costa Verde. La segunda fecha no se realizó.
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