La ciudad estadounidense reconoció la influencia mundial del grupo de K-pop (Foto: Instagram / @glblctzn9
La ciudad estadounidense reconoció la influencia mundial del grupo de K-pop (Foto: Instagram / @glblctzn9
Por Redacción EC

Los Ángeles se tiñó de rojo para recibir a BTS. La ciudad estadounidense dedicó una semana especial al mundialmente reconocido grupo de K-pop, en medio del regreso de la banda a uno de sus escenarios más importantes.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.