Los Ángeles se tiñó de rojo para recibir a BTS. La ciudad estadounidense dedicó una semana especial al mundialmente reconocido grupo de K-pop, en medio del regreso de la banda a uno de sus escenarios más importantes.

El Ayuntamiento de Los Ángeles se iluminó de rojo el 1 de septiembre, en referencia al color principal de ‘Arirang’, el álbum que acompaña el esperado regreso musical del grupo surcoreano.

La iniciativa busca homenajear tanto a los integrantes de BTS como a sus millones de seguidores y reconocer la influencia que la agrupación ha alcanzado a nivel mundial.

Los Ángeles declara oficialmente la ‘Semana de BTS’

La ceremonia en la que se anunció oficialmente la ‘Semana de BTS’ se realizó el 31 de agosto y contó con la presencia de concejales, funcionarios vinculados al turismo y representantes de BigHit Music.

Durante el acto, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, destacó el papel que pueden desempeñar el arte y la cultura para conectar a diferentes comunidades.

La ciudad también reconoció a BTS como uno de los grupos más influyentes de su generación, especialmente por su contribución a la difusión de la cultura coreana y la música asiática en distintas partes del mundo.

BTS descarta competir en los Premios Grammy 2027 y explica sus motivos. (Foto: EFE)

El Ayuntamiento se ilumina de rojo por BTS

Como parte de la celebración, el emblemático edificio del Ayuntamiento de Los Ángeles adoptó el color rojo, asociado al concepto visual del álbum ‘Arirang’.

El gesto convirtió uno de los edificios más representativos de la ciudad en parte de la bienvenida oficial al grupo y a sus seguidores, que llegaron a Los Ángeles para acompañar el regreso de BTS a los escenarios estadounidenses.

El homenaje también refleja la dimensión que ha alcanzado la agrupación dentro de la cultura popular internacional.

BTS agota cuatro conciertos en Los Ángeles

El reconocimiento llega coincidiendo con el regreso de BTS al SoFi Stadium, donde el grupo tiene programados cuatro conciertos con entradas agotadas.

La presentación supone el regreso de la banda al recinto después de casi cinco años y reúne nuevamente a miles de seguidores en la ciudad californiana.

Los conciertos forman parte de la nueva etapa del grupo tras su pausa relacionada con el servicio militar obligatorio de sus integrantes y representan uno de los acontecimientos musicales más esperados por sus seguidores.