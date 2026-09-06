Ricky Martin ofrecerá un concierto especial con lo mejor de su repertorio el próximo 10 de septiembre en Costa 21. (Foto: César Bueno @Photo.Gec)
Ricky Martin ofrecerá un concierto especial con lo mejor de su repertorio el próximo 10 de septiembre en Costa 21. (Foto: César Bueno @Photo.Gec)
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Por Redacción EC

Ricky Martin ya tiene todo listo para reencontrarse con sus seguidores peruanos. El cantante puertorriqueño llegará a Lima este martes 8 de septiembre, dos días antes del esperado concierto que ofrecerá el jueves 10 en Costa 21.

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