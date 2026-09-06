Ricky Martin ya tiene todo listo para reencontrarse con sus seguidores peruanos. El cantante puertorriqueño llegará a Lima este martes 8 de septiembre, dos días antes del esperado concierto que ofrecerá el jueves 10 en Costa 21.

El artista arribará acompañado de su equipo de trabajo y tendrá como principal objetivo ultimar los detalles de su presentación. Su llegada anticipada también ha despertado expectativa entre sus fanáticos, quienes esperan conocer si aprovechará su estadía para recorrer algunos lugares de la capital.

Hasta el momento, no existe una agenda oficial sobre las actividades personales que realizará durante sus días en Lima. Sin embargo, debido a que permanecerá un par de días antes del espectáculo, no se descarta que pueda disfrutar de la gastronomía peruana o realizar alguna actividad turística.

Ricky Martin ofrecerá un concierto especial con lo mejor de su repertorio el próximo 10 de septiembre en Costa 21. (Foto: Difusión)

Más allá de su visita al Perú, uno de los aspectos que ha llamado la atención son los particulares requerimientos que el cantante suele considerar durante sus giras. Debido a las exigentes coreografías de sus shows, su equipo contempla tratamientos destinados a la recuperación física del artista.

¿Qué exigencias tiene Ricky Martin?

Entre estos pedidos figura la presencia de fisioterapeutas y otros tratamientos de bienestar. Además, durante una reciente presentación internacional se informó que su equipo solicitó una cápsula de oxígeno hiperbárico, como parte de los cuidados para su preparación y recuperación física.

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El esperado concierto de Ricky Martin se realizará este jueves 10 de septiembre en Costa 21, donde presentará un repertorio que incluirá algunos de sus mayores éxitos, como “Livin’ la Vida Loca”, “La Mordidita”, “Vuelve”, “La Copa de la Vida” y “Disparo al Corazón”.

Ricky Martin regresa a Lima este 10 de septiembre para ofrecer uno de los conciertos más esperados del año en Costa 21. (Foto: Difusión)

Las entradas para el espectáculo continúan disponibles a través de Teleticket. La presentación forma parte del regreso del puertorriqueño a los escenarios peruanos, por lo que la expectativa crece mientras se acerca su arribo a Lima.