Ricky Martin, la agrupación mexicana Los Ángeles Azules y la cantante argentina TINI han unido sus talentos para presentar una versión renovada de “Vuelve”, el éxito que consolidó la carrera del puertorriqueño a finales de los noventa.

Esta producción no es un lanzamiento aislado, sino que se integra a una serie de reinterpretaciones impulsadas por Sony Music Latin, con el objetivo de celebrar el legado de sus artistas mediante fusiones con géneros modernos y tradicionales.

Asimismo, el estreno sigue la línea de colaboraciones previas de Martin, como “Fuego de noche, nieve de día” con Christian Nodal y “A medio vivir” junto a Carín León.

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La canción, por un lado, mantiene la carga emocional y romántica de la balada original compuesta por Franco De Vita. Por otro, incorpora el ritmo de cumbia santafesina y el uso de metales característicos de Los Ángeles Azules.

Finalmente, TINI aporta el matiz del pop actual, logrando un diálogo vocal que refresca la composición para las nuevas generaciones.

El lanzamiento fue complementado con un video musical oficial dirigido por Andrés Ibáñez, misma que grabaron en diversas locaciones de Miami y Los Ángeles, capturando la química entre los artistas. El material ya se encuentra disponible en plataformas digitales.

Todo se prepara para el cierre de 'Las mujeres ya no lloran', una de las giras más importantes de Shakira, que culminará en España. Muestra el estadio temporal para 50.000 personas por noche, con áreas verdes y zonas infantiles. Una experiencia inolvidable para los asistentes.

En paralelo a este estreno discográfico, Ricky Martin desarrolla su gira “Ricky Martin Live”, con la cual recorre diversas ciudades de México. Luego, se trasladará a Uruguay, Paraguay, para continuar en Argentina.

Posteriormente, la gira cruzará el Atlántico para presentarse en mercados europeos, incluyendo Serbia, Croacia, Suiza, Polonia y Hungría.

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