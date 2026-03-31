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La pieza audiovisual fue grabada en diversas locaciones de Miami y Los Ángeles | Foto: Difusión
La pieza audiovisual fue grabada en diversas locaciones de Miami y Los Ángeles | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Ricky Martin, la agrupación mexicana Los Ángeles Azules y la cantante argentina TINI han unido sus talentos para presentar una versión renovada de “Vuelve”, el éxito que consolidó la carrera del puertorriqueño a finales de los noventa.

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