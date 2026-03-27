A las ARMY, el fiel ejército de seguidores de BTS, se les quebró la voz al escuchar por primera vez el nuevo álbum de la agrupación surcoreana más influyente del pop global. Tras casi cuatro años de pausa, la banda regresa con “Arirang”, su nuevo álbum de 14 canciones. El disco que fusiona hip-hop con la tradición coreana, junto a una multitudinaria presentación en Seúl ante 104 mil asistentes, funcionó como antesala del fenómeno que, de seguro, se extenderá durante todo 2026. Con mayor razón, los fans peruanos ya se preparan para tener a los siete miembros en su próxima parada confirmada el 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos.

A través de sus canales oficiales, Live Nation anunció que la banda (RM, Jin, Jimin, Jungkook, Suga, J-Hope y V) se presentarán en Lima como parte de su gira mundial “World Tour Arirang”. La sorpresa es que el espectáculo en Lima contará con un formato 360° para ampliar la visibilidad de los fans, quienes cuentan con formato de compra de entradas exclusiva desde su pre-registro en la aplicación Weverse.

La venta general de entradas comenzará el viernes 10 de abril a las 10 a.m. a través de Ticketmaster, con una estructura de precios dividida en tres zonas: tribunas norte y sur a 483 soles, tribunas oriente y occidente a 667 soles, y campo a 851 soles.

Las fechas en Lima forman parte de una gira que iniciará en abril de 2026 en Goyang, Corea del Sur, y recorrerá ciudades de Asia, Japón, Norteamérica, Europa, Reino Unido, Latinoamérica y Australia. El recorrido marca el regreso del grupo a los escenarios tras una pausa cercana a cuatro años por la extensión de los miembros de la banda como solistas, sumado al cumplimiento del servicio militar obligatorio hasta junio de 2025.

Récord de “Arirang”

Se trata del grupo de k-pop con hitos que van desde alcanzar el #1 en la lista Billboard Hot 100 con la canción popular “Dynamite” (2020) hasta superar los 4,17 millones de copias vendidas con el lanzamiento “Arirang” (2026) en su primera semana, según Hanteo Chart. La cifra establece un nuevo récord en la carrera del grupo, al superar las ventas iniciales de “Map of the Soul: 7”, su último álbum con letras originales antes de la pausa.

El disco alcanzó el primer lugar en iTunes en más de 80 regiones y lideró los rankings de Apple Music en 115 países, mientras que su sencillo principal, “Swim”, se mantuvo en el puesto número uno del ranking global diario de Spotify durante seis días consecutivos.

Últimas presentaciones de BTS

De acuerdo a su agenda, BTS ofreció un concierto gratuito de regreso en la plaza Gwanghwamun (Seúl) transmitido por Netflix. Ello continuó con la presentación de la banda en “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” (Estados Unidos) y el estreno de un documental que cuenta el detrás de cámaras de la creación del disco donde, por primera vez, los siete integrantes tienen crédito por la escritura y producción de las letras.

Autodesignarse “héroes” o “leyenda” de la música k-pop es algo que les produce “alergia” a BTS, así lo afirmó RM, líder de la banda surcoreana, en el documental de Netflix, “BTS: El regreso”. Aunque se gasten en modestia, nada pueden hacer con los hitos de su carrera en Corea del Sur y el mundo, pues son “el fenómeno de la música coreana”, “la boy band más grande desde One Direction”, “el mayor grupo musical del mundo”, les asignó la prensa tras su debut en 2013 y su repunte en 2020. Más de una década después, sus fans (ya adultos) les podrán gritar su amor en vivo desde Perú, un país que ojalá y los inspire para hacer nueva música en el futuro.