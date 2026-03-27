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La agrupación de K-pop se presentará en nuestro país los días 9 y 10 de octubre, como parte de su “World Tour Arirang”. (Foto: Difusión)
La agrupación de K-pop se presentará en nuestro país los días 9 y 10 de octubre, como parte de su “World Tour Arirang”. (Foto: Difusión)
Por Leslie A. Galván

A las ARMY, el fiel ejército de seguidores de BTS, se les quebró la voz al escuchar por primera vez el nuevo álbum de la agrupación surcoreana más influyente del pop global. Tras casi cuatro años de pausa, la banda regresa con “Arirang”, su nuevo álbum de 14 canciones. El disco que fusiona hip-hop con la tradición coreana, junto a una multitudinaria presentación en Seúl ante 104 mil asistentes, funcionó como antesala del fenómeno que, de seguro, se extenderá durante todo 2026. Con mayor razón, los fans peruanos ya se preparan para tener a los siete miembros en su próxima parada confirmada el 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos.

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