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BTS, "Bangtan Boys" o "Bangtan" son la banda coreana más exitosa del siglo. (Foto: Captura/HYPE/Composición)
BTS, "Bangtan Boys" o "Bangtan" son la banda coreana más exitosa del siglo. (Foto: Captura/HYPE/Composición)
Por Leslie A. Galván

El color rojo. Como la mitad del símbolo central de la bandera de Corea del Sur, Taegeuk. Como una parte del yang, en la mística coreana, que representa luz y buena suerte. Como el color del corazón del ejército de fans de BTS (ARMY) latiendo alrededor del globo. Como los discos fonográficos de las canciones de “Arirang”, nuevo álbum de la banda surcoreana más popular del siglo XXI. ¿Qué hay detrás de los colores y la identidad que envalentonan este disco ya voceado para ser el mejor del año? El grupo viene de casi dos años de pausa desde 2022, cuando RM, V, Jimin, Jin, Suga, J-Hope y Jungkook decidieron abrirse paso como solistas y luego cumplir con el servicio militar obligatorio, un proceso que terminó por convertirse en un viaje de introspección.

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