Ministerio del Deporte no autoriza conciertos de BTS en el Estadio Nacional. (Foto: Instagram - @dgmedios / Web- Ministerio del Deporte)
Ministerio del Deporte no autoriza conciertos de BTS en el Estadio Nacional. (Foto: Instagram - @dgmedios / Web- Ministerio del Deporte)
Por Redacción EC

La realización de los conciertos de BTS en Chile enfrentan un escenario de incertidumbre luego de que el Instituto Nacional de Deportes (IND) no autorizara el uso del Estadio Nacional para los espectáculos previsto en octubre. La decisión mantiene en suspenso uno de los eventos musicales más esperados del año.

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