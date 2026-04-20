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Resumen

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Alexi Lubomirski, fotógrafo inglés de raíces peruanas, se conectó por videollamada desde Nueva York con este diario, pero estará de vuelta en Italia junto a su familia en la segunda mitad de 2026. (Foto: AP)
Alexi Lubomirski, fotógrafo inglés de raíces peruanas, se conectó por videollamada desde Nueva York con este diario, pero estará de vuelta en Italia junto a su familia en la segunda mitad de 2026. (Foto: AP)
Por Leslie A. Galván

La curiosidad del fotógrafo británico Alexi Lubomirski cruza fronteras. A través de la pantalla de una laptop, la señal llega desde Nueva York hasta la redacción de Somos en el Centro de Lima. “¡Eso es un palacio!”, se sorprende al ver por videollamada el interior de la sede histórica de El Comercio, periódico que leía su abuelo polaco-francés, Vivian, cuando radicaba en la capital peruana junto a su esposa, Vituca, hace más de 30 años. Pero antes de iniciar la conversación, le interesa hacer algunas preguntas, como a qué se dedica esta periodista o si es feliz en su trabajo. Está concentrado en todo y en todos, menos en él —el tema de la conversación—, porque así funciona su método para fotografiar a famosos artistas del mundo. Primero entra en confianza y luego dispara.

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Entrevista