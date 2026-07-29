BTS descarta competir en los Premios Grammy 2027 y explica sus motivos. (Foto: EFE)
BTS descarta competir en los Premios Grammy 2027 y explica sus motivos. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

La banda surcoreana de K-pop BTS no se presentará a los Premios Grammy, que se entregan en febrero de 2027, y que cuenta con una nueva categoría dedicada a la mejor interpretación de música pop asiática.

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