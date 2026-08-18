Sparta, banda estadounidense surgida tras la primera separación de At the Drive-In, llegará por primera vez al Perú este 19 de agosto.
Sparta, banda estadounidense surgida tras la primera separación de At the Drive-In, llegará por primera vez al Perú este 19 de agosto.
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El post-hardcore estadounidense tendrá una de sus citas más esperadas en Lima con la llegada de Sparta, banda formada en El Paso, Texas, tras la primera separación de At the Drive-In. El grupo se presentará por primera vez en el Perú este miércoles 19 de agosto en Yield Rock, en un encuentro cercano con sus seguidores.

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