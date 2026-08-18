El post-hardcore estadounidense tendrá una de sus citas más esperadas en Lima con la llegada de Sparta, banda formada en El Paso, Texas, tras la primera separación de At the Drive-In. El grupo se presentará por primera vez en el Perú este miércoles 19 de agosto en Yield Rock, en un encuentro cercano con sus seguidores.

Con Jim Ward, Paul Hinojos y Tony Hajjar en su formación original, Sparta desarrolló una identidad propia a partir de guitarras atmosféricas, melodías intensas y una marcada carga emocional. Esa propuesta quedó plasmada en discos como Wiretap Scars (2002), Porcelain (2004) y Threes (2006), trabajos que consolidaron su lugar dentro del rock alternativo de los años 2000.

Sparta compartirá escenario en Yield Rock con las bandas peruanas Sad Saturno y Cecimonster Vs. Donka.

Su debut peruano permitirá escuchar en directo canciones como “Cut Your Ribbon”, “Collapse”, “Breaking the Broken” y “Air”, temas vinculados a una etapa fundamental del post-hardcore. El formato íntimo del concierto permitirá además apreciar de cerca la intensidad de una banda cuya propuesta se ha mantenido vigente durante más de dos décadas.

La velada tendrá también presencia nacional con Sad Saturno y Cecimonster Vs. Donka, dos agrupaciones de la escena independiente peruana que acompañarán a Sparta durante la jornada. La presentación marca así el primer encuentro entre la banda estadounidense y el público peruano, en una noche dedicada al post-hardcore y al rock alternativo.