Arnold Alcántara presenta “Noche de Romances”, un tributo a Luis Miguel en Miraflores

Arnold Alcántara, cantante peruano reconocido por su versatilidad vocal y experiencia en importantes agrupaciones nacionales, prepara una noche dedicada a los grandes éxitos de Luis Miguel. El artista presentará “Noche de Romances – Tributo a Luis Miguel”, un espectáculo que busca recrear la esencia romántica del repertorio del denominado “Sol de México”.

La presentación se realizará el domingo 23 de agosto de 2026, desde las 8 p.m., en Rock and Pez, ubicado en avenida Benavides 2824, Miraflores, Lima. El espectácul

El show ha sido realizado por el propio Arnold Alcántara, quien asumirá el protagonismo de una propuesta que combina interpretación vocal y puesta en escena. Para esta presentación contará además con vocalistas invitados, un pianista y un saxofonista, elementos que buscan darle un carácter especial a la interpretación de los clásicos de Luis Miguel.

“Noche de Romances” propone un recorrido por algunas de las canciones más recordadas del repertorio romántico del cantante mexicano. La idea es ofrecer al público una experiencia que combine música en vivo, nostalgia y una puesta en escena marcada por la elegancia.

La trayectoria de Alcántara respalda esta nueva propuesta. Su proyección artística alcanzó reconocimiento nacional tras su participación en La Voz Perú 2023, donde integró el equipo del reconocido artista y conductor Raúl Romero. En el programa destacó por sus interpretaciones y exigencia vocal.

A lo largo de su carrera, el cantante ha formado parte de agrupaciones como Orquesta Candela de Víctor Yaipén, Los 5 de Oro, Los Carbajal Orquesta, Karibe Band y Equipo 6 de Raúl Romero. Estas experiencias le permitieron recorrer distintos géneros y escenarios, además de desarrollar una propuesta caracterizada por la versatilidad y la conexión con el público.

Su experiencia también incluye participaciones en espacios televisivos como Duelo de Campeones y Mande Quien Mande, así como presentaciones nacionales e internacionales. En los últimos años, además, ha llevado su propuesta artística a escenarios de Estados Unidos.

Más allá del tributo a Luis Miguel, Alcántara cuenta con un repertorio que transita por géneros como cumbia, salsa, merengue, baladas y música tropical, lo que le permite desarrollar espectáculos para diferentes públicos y formatos.

El artista también ha logrado presencia en plataformas digitales, donde algunas de sus interpretaciones han alcanzado cientos de miles y millones de reproducciones, fortaleciendo una comunidad que sigue sus presentaciones y proyectos musicales.

Para la función del domingo 23 de agosto, el ingreso contempla un consumo mínimo de S/40 por persona. Las reservas pueden realizarse al 967 160 081, de acuerdo con la información difundida para el espectáculo.

Con “Noche de Romances”, Arnold Alcántara busca sumar una nueva experiencia a su recorrido artístico y acercar al público a las canciones que marcaron distintas generaciones. Será una noche para cantar, recordar y reencontrarse con los grandes romances del “Sol de México”, esta vez desde una propuesta concebida desde la escena musical peruana.

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