Arnold Alcántara presenta “Noche de Romances”, un tributo a Luis Miguel en Miraflores
Arnold Alcántara presenta “Noche de Romances”, un tributo a Luis Miguel en Miraflores
Por Redacción EC

Arnold Alcántara, cantante peruano reconocido por su versatilidad vocal y experiencia en importantes agrupaciones nacionales, prepara una noche dedicada a los grandes éxitos de Luis Miguel. El artista presentará “Noche de Romances – Tributo a Luis Miguel”, un espectáculo que busca recrear la esencia romántica del repertorio del denominado “Sol de México”.

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