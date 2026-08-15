El disco fue compuesto durante ensayos y reuniones de la agrupación, y grabado en 2025 en el estudio Desmantelado | Foto: Difusión
El disco fue compuesto durante ensayos y reuniones de la agrupación, y grabado en 2025 en el estudio Desmantelado | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La banda peruana Gente Maravillosa estrenó “Casa maravillosa”, su nuevo álbum de pop alternativo compuesto por 11 canciones que continúan la propuesta presentada en su EP debut “Basado en hechos reales” (2023), con temas relacionados al amor, el desamor, la soledad, la salud mental y las experiencias personales.

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