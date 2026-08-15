La banda peruana Gente Maravillosa estrenó “Casa maravillosa”, su nuevo álbum de pop alternativo compuesto por 11 canciones que continúan la propuesta presentada en su EP debut “Basado en hechos reales” (2023), con temas relacionados al amor, el desamor, la soledad, la salud mental y las experiencias personales.

“Para nosotros siempre fue importante hacer música con la cual nos podamos identificar y que nos permita expresar lo que muchas veces con palabras no podíamos”, explicó Daniel Maravilla, integrante del grupo.

Portada del disco Casa Maravillosa

Su propuesta musical incluye distintos estilos, como el surf rock de “Soy Ese” y la balada “Quiero ser yo”, además de canciones como “Gente Maravillosa”, “No me pidas”, “Lo siento”, “Para de volver”, “De ti me enamoré”, “3 Metros bajo el suelo” y “Me apago”.

Juan Carlos Espinoza, vocalista, indicó que “Casa Maravillosa” añadió sobre la producción: “Habla de amor, desamor, infidelidad, salud mental, libertad, soledad y aislamiento, pero sobre todo busca recordarnos que no estamos solos”.

Formada en Lima en 2023, Gente Maravillosa presentó su música en escenarios de Arequipa, Trujillo e Ica, además de participar en eventos junto a artistas internacionales como Rayo Láser y El Príncipe Idiota, de Argentina, y Paracaidistas, de Chile.

La agrupación está integrada por Juan Carlos Espinoza en la voz, Dani “Maravilla” en guitarra y voz, Sebastián Guzmán en el bajo, Edu Suarez en batería, Joaquín Torrico en sintetizadores y Susana Fátima en coros.