El jirón Guisse, en el Callao, sumó desde este viernes un nuevo símbolo de su vínculo con la salsa. Allí, el Grupo Niche recibió un homenaje por sus 47 años de trayectoria artística, en una ceremonia que convirtió a la emblemática orquesta colombiana en protagonista de una celebración dedicada a la memoria musical del primer puerto.

El reconocimiento incluyó la develación de un mural dedicado a la agrupación, concebido como un punto de encuentro entre la música, la cultura y la identidad chalaca. Durante la actividad, los integrantes de Niche interpretaron, a pedido del público, “Me Sabe a Perú”, composición de Jairo Varela que mantiene un lugar especial en la relación de la orquesta con el público peruano.

Grupo Niche fue homenajeado en el jirón Guisse del Callao por sus 47 años de trayectoria, en reconocimiento a su vínculo con la cultura salsera del primer puerto.

El homenaje también puso en evidencia la importancia que el Callao ha tenido en la historia de la salsa en el país. El alcalde provincial César Pérez destacó que el mural representa el reconocimiento de la ciudad a una agrupación que ha contribuido a llevar la música latinoamericana por distintos escenarios. José Aguirre, director del Grupo Niche, resumió el vínculo desde la perspectiva de la propia orquesta: “Para una orquesta de salsa venir al Perú y no pisar el Callao es un grave pecado”.

La celebración tendrá una segunda parte este sábado, cuando el Grupo Niche vuelva a encontrarse con el público chalaco durante el Festival Internacional de Salsa Chimpum Callao 2026. La agrupación se presentará en el estadio Campolo Alcalde de La Perla, donde compartirá escenario con otros exponentes de la salsa en una jornada que buscará reafirmar la relación entre el género y la identidad cultural del primer puerto.