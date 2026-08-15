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La agrupación colombiana interpretó “Me Sabe a Perú” durante la ceremonia, antes de su presentación en el Festival Internacional de Salsa Chimpum Callao 2026.
La agrupación colombiana interpretó “Me Sabe a Perú” durante la ceremonia, antes de su presentación en el Festival Internacional de Salsa Chimpum Callao 2026.
Por Ángel Navarro Quevedo

El jirón Guisse, en el Callao, sumó desde este viernes un nuevo símbolo de su vínculo con la salsa. Allí, el Grupo Niche recibió un homenaje por sus 47 años de trayectoria artística, en una ceremonia que convirtió a la emblemática orquesta colombiana en protagonista de una celebración dedicada a la memoria musical del primer puerto.

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