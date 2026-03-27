El Grupo Niche confirmó su regreso a Lima con un show exclusivo para todos los amantes de la salsa. El concierto se realizará el próximo 13 de agosto en el Gran Teatro Nacional, en un formato íntimo que promete repetir el éxito de presentaciones anteriores.

La venta de entradas inició este viernes 27 de marzo a las 10 a.m., con un 20% de descuento con cualquier medio de pago a través de los módulos de Teleticket.

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Este espectáculo ha sido diseñado con capacidad limitada para que los asistentes valoren una experiencia íntima, con un sonido envolvente y una puesta en escena que hará que el público se sienta parte del espectáculo.

El Grupo Niche confirmó su regreso a Lima con un show exclusivo en el Gran Teatro Nacional. (Foto: Difusión)

Esta vez, Grupo Niche apuesta por un formato más cercano, pensado para los amantes de la salsa. El concierto tendrá una duración aproximada de dos horas, en las que el público podrá corear sus temas más emblemáticos.

El repertorio incluirá clásicos que han marcado generaciones como “Gotas de lluvia”, “Cali pachanguero”, “Una aventura” y “Se pareció tanto a ti”, canciones que consolidaron a la agrupación como una de las más importantes exponentes de la salsa a nivel mundial.

El regreso de la orquesta responde a la alta demanda del público, luego de que su anterior presentación en mayo de 2024 agotara entradas en tiempo récord y consiguiera buenos comentarios en redes sociales.

El concierto del Grupo Niche se llevará a cabo el próximo 13 de agosto en el Gran Teatro Nacional. Las entradas estarán disponibles desde el viernes 27 en Teleticket, con un 20% de descuento válido hasta agotar stock.

Con una producción de primer nivel, músicos de destacada trayectoria y una atmósfera pensada para emocionar, este concierto de Grupo Niche apuesta a afianzar el vínculo entre la agrupación y el público peruano.