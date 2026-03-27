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El Grupo Niche vuelve a Perú para ofrecer un espectáculo musical el próximo 13 de agosto. (Foto: Difusión)
El Grupo Niche vuelve a Perú para ofrecer un espectáculo musical el próximo 13 de agosto. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El Grupo Niche confirmó su regreso a Lima con un show exclusivo para todos los amantes de la salsa. El concierto se realizará el próximo 13 de agosto en el Gran Teatro Nacional, en un formato íntimo que promete repetir el éxito de presentaciones anteriores.

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