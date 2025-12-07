Grupo Niche comparte emotivo mensaje tras la muerte de Rafael Ithier, fundador de El Gran Combo de Puerto Rico. (Foto: Instagram)
Grupo Niche comparte emotivo mensaje tras la muerte de Rafael Ithier, fundador de El Gran Combo de Puerto Rico. (Foto: Instagram)
Redacción EC

, fundador de , falleció a los 99 años el pasado 6 de diciembre tras complicaciones en su salud. Luego de darse a conocer la trágica noticia, colegas y compañeros de la salsa se despidieron del ‘maestro’, entre ellos, el Grupo Niche.

A través de sus redes sociales, los intérpretes de “Gotas de lluvia” y “Ana Milé” compartieron un sentido mensaje de despedida al icónico músico.

“Hoy nos duele el alma. Se nos va un maestro que cambió la historia de la salsa y que siempre nos recibió con cariño, generosidad y respeto”, escribió la agrupación en su cuenta oficial de Instagram.

“Gracias por enseñarnos tanto, por el ejemplo, por la música y por el corazón, hoy honramos la vida del maestro Rafael Ithier. Su legado seguirá sonando en cada escenario y en cada uno de nosotros, agregó el Grupo Niche.

De esta manera, el Grupo Niche se suma a la lista de artistas que se han despedido de Rafael Ithier. Gilberto Santa Rosa, Victor Manuelle, Olga Tañón, Tito Nieves y más salseros han compartido sentidos mensajes en redes sociales.

Como se sabe, el legendario músico puertorriqueño Rafael Ithier, uno de los fundadores de El Gran Combo de Puerto Rico, falleció el sábado 6 de diciembre a sus 99 años por complicaciones de salud.

