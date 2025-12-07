Rafael Ithier, fundador de El Gran Combo de Puerto Rico, falleció a los 99 años el pasado 6 de diciembre tras complicaciones en su salud. Luego de darse a conocer la trágica noticia, colegas y compañeros de la salsa se despidieron del ‘maestro’, entre ellos, el Grupo Niche.

A través de sus redes sociales, los intérpretes de “Gotas de lluvia” y “Ana Milé” compartieron un sentido mensaje de despedida al icónico músico.

“Hoy nos duele el alma. Se nos va un maestro que cambió la historia de la salsa y que siempre nos recibió con cariño, generosidad y respeto”, escribió la agrupación en su cuenta oficial de Instagram.

Grupo Niche comparte emotivo mensaje tras la muerte de Rafael Ithier, fundador de El Gran Combo de Puerto Rico. (Foto: Instagram)

“Gracias por enseñarnos tanto, por el ejemplo, por la música y por el corazón, hoy honramos la vida del maestro Rafael Ithier. Su legado seguirá sonando en cada escenario y en cada uno de nosotros”, agregó el Grupo Niche.

De esta manera, el Grupo Niche se suma a la lista de artistas que se han despedido de Rafael Ithier. Gilberto Santa Rosa, Victor Manuelle, Olga Tañón, Tito Nieves y más salseros han compartido sentidos mensajes en redes sociales.

