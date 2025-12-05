Takina irrumpe en la escena musical con una propuesta de cumbia moderna que mezcla tradición tropical y sonido contemporáneo. El grupo presenta su primer sencillo, una versión fresca y bailable de “Tan Enamorados”, con la que busca posicionarse como una nueva revelación del género.

El proyecto está liderado por Daniel Vega, creador de la banda y figura viral en TikTok, donde acumula más de 4 millones de reproducciones. “La viralidad me abrió puertas, pero mi carrera es seria y de largo plazo. TikTok me ayudó a llevar nuestra cumbia a miles de personas”, afirmó el músico.

Takina nació hace dos años como un proyecto que retomaba la esencia de las guitarras clásicas de la cumbia peruana, inspirada en referentes como Los Destellos y Los Mirlos. Tras asumir el liderazgo completo, Vega incorporó secciones de vientos para dar forma a un sonido híbrido que caracteriza hoy a la banda.

La agrupación está conformada por 12 músicos y tiene como voces principales a Anthony Castillo, Frank Lazo y Alejandra Silva. Con la producción de Donald Yaipén, Takina ha definido un estilo que combina tradición costeña y energía actual, pensado para el público joven y las plataformas digitales.

Con más de 16 canciones disponibles, la banda ya suma una base sólida de oyentes. Su tema original “Ya no regreses” destaca por retratar una ruptura amorosa desde un enfoque emocional directo, reforzando su conexión con un público que sigue consumiendo cumbia en fiestas y plataformas.

Con el lanzamiento de “Tan Enamorados”, Takina apunta a expandirse hacia mercados como Bolivia, Chile, Argentina, Ecuador y Colombia. “Takina significa ‘cantar’ en quechua y resume nuestra esencia: música con raíz e identidad”, señalaron sus integrantes.