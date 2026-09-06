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Resumen

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"Black Mamba" y "Drama" son los temas más conocidos de aespa. (Foto: Difusión/ SM Entertainment)
"Black Mamba" y "Drama" son los temas más conocidos de aespa. (Foto: Difusión/ SM Entertainment)
Por Melvyn Arce Ruiz

Convertido el Perú desde hace un buen tiempo en parada obligada para los actos más grandes del K-Pop, no sorprende que durante esta segunda mitad del año la cartelera ofrezca al público local presentaciones que van desde ENHYPEN hasta BTS y, por supuesto, una de las agrupaciones femeninas más atractivas de la escena actual: aespa, que en pocos días debutará en Lima para demostrar sobre el escenario por qué es de las grandes apuestas del momento de la gigante SM Entertainment.

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