Convertido el Perú desde hace un buen tiempo en parada obligada para los actos más grandes del K-Pop, no sorprende que durante esta segunda mitad del año la cartelera ofrezca al público local presentaciones que van desde ENHYPEN hasta BTS y, por supuesto, una de las agrupaciones femeninas más atractivas de la escena actual: aespa, que en pocos días debutará en Lima para demostrar sobre el escenario por qué es de las grandes apuestas del momento de la gigante SM Entertainment.

Tras su debut a finales de 2020, el cuarteto integrado por Karina, Giselle, Winter y Ningning conquistó a la audiencia gracias a un sonido electrónico envolvente y futurista, complementado por una identidad visual vanguardista que integraba avatares digitales y un metaverso propio. Con el tiempo, esa estética fue dando paso a los rasgos distintivos de cada una de sus integrantes, una evolución tangible en “Lemonade”, su nuevo trabajo discográfico de larga duración que presentarán este miércoles 9 de septiembre en el recinto Costa 21 de San Miguel.

“Este álbum se sintió como algo que las cuatro creamos juntas. Todas queríamos mostrar una nueva faceta de aespa, así que compartimos muchas ideas durante la grabación y los ensayos”, contó Karina, de 26 años, mediante un cuestionario respondido para El Comercio a través de su agencia de medios. “Después de estar juntas tanto tiempo, conocemos muy bien las fortalezas de cada una, y creo que eso nos ayudó a resaltar el encanto individual de cada integrante, logrando a la vez que todo fluyera con naturalidad”, añadió la intérprete sobre este material de once pistas, que incluye un dueto con la estrella estadounidense de raíces mexicanas Becky G.

Respecto a la posibilidad de profundizar en los ritmos de la región, Ningning, la vocalista de nacionalidad china, precisó: “Disfruto mucho la música latina por su ritmo y energía. Trabajar con Becky G nos mostró cómo los sonidos latinos pueden fusionarse con la música de aespa y crear una vibra totalmente nueva”. La artista agregó que, así como “Lemonade”, tema que le da nombre al disco, contiene versos en castellano, no descartan explorar más elementos del idioma en el futuro, tanto en las letras como en las bases rítmicas. “Me encantaría explorar más letras en español o incluso intentar una canción que incorpore ritmos latinos al sonido de aespa a nuestra manera”, comentó.

Del estudio al escenario

A lo largo de sus seis años de trayectoria, aespa ha completado varios recorridos internacionales. Su gira más reciente, titulada “Synk: Complæxity”, inició en Corea del Sur congregando a más de 35 mil asistentes y replicó esa convocatoria multitudinaria en Taipéi. Su tramo latinoamericano arrancó el 4 de septiembre en São Paulo y, aunque se quedó lejos del ‘sold out’, la puesta en escena abrió la interrogante que les trasladamos sobre la complejidad de llevar al directo una producción con atmósferas y arreglos tan pulidos en estudio. Al respecto, Giselle explicó: “Creo que lo más importante es encontrar la manera de dar vida al concepto para que se sienta único en el espectáculo en vivo. Para ‘Synk: Complæxity’, queríamos que la historia y el ambiente de ‘Lemonade’ fluyeran naturalmente a través de la puesta en escena y el repertorio”. Para la rapera criada en Japón, el secreto radica en amalgamar esos componentes visuales y sonoros, “dejando suficiente espacio para conectar con los fans y disfrutar del momento con ellos”.

aespa es integrado por Karina, Ningning, Winter y Giselle. (Foto: Difusión/ SM Entertainment)

Las integrantes también reconocen la trascendencia de formar parte de la ola cultural surcoreana en el mundo, un rol que asumen con mesura. “Cuando tocamos en el extranjero, hay fans que cantan incluso las letras en coreano o nos dicen que nuestra música les ha dado a conocer la cultura coreana. Momentos como esos me recuerdan lo lejos que puede llegar la música”, expresó Winter, para quien atribuirse el título de embajadora cultural resultaría una etiqueta desmedida. “Pero si nuestra música puede ser una pequeña ventana a Corea para alguien, es algo por lo que estoy muy agradecida y orgullosa”, complementó la cantante de 25 años.

Finalmente Karina, líder de la formación, manifestó su gratitud ante los logros alcanzados en este periodo y remarcó que su principal anhelo se mantiene en la sintonía con sus seguidores, conocidos en la comunidad global como MY: “Hemos tenido muchísima suerte de recibir tanto cariño y experimentar tantos escenarios importantes a lo largo de este camino. En este momento, más que cualquier récord o cifra, nuestro mayor objetivo es simplemente seguir haciendo esto juntas durante mucho tiempo, manteniéndonos sanas y disfrutando de lo que hacemos. Queremos seguir fortaleciendo la identidad de aespa mientras siempre mostramos algo nuevo a MY”, sentenció.

Las entradas para el show de aespa en Lima están disponibles en Teleticket desde 276 soles.