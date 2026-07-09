El ‘engene’ peruano finalmente pudo tener a sus ‘idols’ en vivo y en directo. La noche del miércoles 8 de julio, el sexteto surcoreano ENHYPEN debutó en Lima con un concierto de casi tres horas en el Estadio de San Marcos, como parte de su gira mundial “Blood Saga”. Y las más de 10 mil personas que acompañaron el estreno de la banda en el país confirmaron que el K-Pop mantiene una conexión cada vez más fuerte con el público peruano.

El tour de ENHYPEN comenzó en mayo en Corea del Sur y tuvo su primera parada internacional el 4 de julio en São Paulo, Brasil, donde el grupo se presentó ante más de 41 mil personas, la audiencia más numerosa de su trayectoria. Apenas cuatro días después, Lima recibió el mismo espectáculo, con una producción de gran formato, un escenario dominado por tonos rojos y una pasarela que permitió un contacto permanente con el público.

La noche arrancó con “Knife”. Bastaron los primeros segundos para que las más de 10 mil voces reunidas en San Marcos acompañaran la canción de principio a fin. Sin pausas, llegaron “Daydream”, “Outside” y “Brought the Heat Back”, en un inicio de concierto marcado por la intensidad tanto sobre el escenario como en las tribunas.

Entre canción y canción, los integrantes buscaron acercarse al público. Intentaron hablar en español, agradecieron el recibimiento y hasta sorprendieron con un espontáneo y muy peruano “hola, causa”.

El repertorio recorrió buena parte de la carrera del grupo. Sonaron temas como “Bills”, “Moonstruck”, “Future Perfect (Pass the MIC)”, “Stealer”, “Drunk-Dazed”, “Bite Me” y “Shout Out”, en un concierto que alternó momentos de alta energía con pasajes un poco más sobrios.

El grupo llegó a Lima después de un concierto en Sao Paulo, Brasil. (Foto: Hybe Latinoamérica)

Las coreografías volvieron a demostrar el nivel de exigencia física que caracteriza a los idols del K-Pop. Cada presentación implicó cambios constantes de formación, desplazamientos por el escenario y secuencias de baile de gran precisión. Aun así, los integrantes mantuvieron la intensidad durante toda la noche, sin perder la cercanía con los asistentes, quienes también mantuvieron la conexión a pesar de la garúa limeña, que por momentos amenazó con convertirse en lluvia. El clima no modificó el entusiasmo de un público que acompañó cada canción con cánticos y los tradicionales fanchants.

La gira llega también en un momento de cambios para la agrupación. En marzo de 2026 se confirmó la salida de Heeseung, uno de sus principales vocalistas, por lo que ENHYPEN pasó de siete a seis integrantes. Pese a ello, el desempeño vocal del grupo no dio señales de resentirse. Jungwon asumió buena parte de las líneas principales con solvencia, mientras que Jay y Ni-Ki también destacaron en distintos momentos del concierto, este último con el registro grave que se ha convertido en una de sus marcas.

Aunque ENHYPEN debutó recién en 2021 y su discografía incluye apenas dos álbumes de estudio —además de una producción en japonés y ocho EP—, el grupo se mueve sobre el escenario con la seguridad de una banda de larga trayectoria. El espectáculo fluye con naturalidad, alternando grandes producciones visuales con momentos más cercanos en los que basta una conversación con el público para mantener la atención del recinto.

El paso de “Blood Saga” por Lima confirmó que América Latina el K-Pop ha pegado fuerte y en el Perú mucho más.

Además… A saber El 21 de agosto el grupo lanzará “THE SIN : BLISS”, su nuevo álbum.