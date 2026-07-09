ENHYPEN ofreció un concierto en Lima la noche del miércoles 8 de julio. (Foto: Hybe Latinoamérica)
ENHYPEN ofreció un concierto en Lima la noche del miércoles 8 de julio. (Foto: Hybe Latinoamérica)
Por Redacción EC

El ‘engene’ peruano finalmente pudo tener a sus ‘idols’ en vivo y en directo. La noche del miércoles 8 de julio, el sexteto surcoreano ENHYPEN debutó en Lima con un concierto de casi tres horas en el Estadio de San Marcos, como parte de su gira mundial “Blood Saga”. Y las más de 10 mil personas que acompañaron el estreno de la banda en el país confirmaron que el K-Pop mantiene una conexión cada vez más fuerte con el público peruano.

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