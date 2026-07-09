Morph, quien posee la capacidad de cambiar de forma a voluntad, imita a Wolverine en la segunda temporada de la serie animada "X-Men '97" (Foto: Marvel Studios / The Walt Disney Company)
Morph, quien posee la capacidad de cambiar de forma a voluntad, imita a Wolverine en la segunda temporada de la serie animada "X-Men '97" (Foto: Marvel Studios / The Walt Disney Company)
Carla Ocaña
Carla Ocaña

Si vienes siguiendo semana a semana el regreso de los mutantes más queridos de los 90’s, probablemente tengas más de una duda sobre todo lo que se viene para en . Y es que la serie animada de —que revivió a toda una generación de fans—mantiene un ritmo de giros que no dan tregua y, entre los comentarios en redes sociales, destacan dos preguntas concretas: cuándo se estrena el episodio 5 de la temporada 2 y a qué hora podrás verlo online. Por eso, aquí te traigo la respuesta a tales interrogantes.

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¡Atención, SPOILERS! De acuerdo con , el cuarto capítulo de esta entrega de la producción, titulado “Rise of Apocalypse – Part II", cerró el arco en el que el equipo enfrentó a Rama-Tut y mostró la transformación de Nur en Apocalipsis, además de la muerte de Magneto.

A ello se sumó la revelación de que Rama-Tut es, en realidad, una variante de Kang el Conquistador.

Así, el gancho para el futuro de la serie llegó en la escena post-créditos, donde Logan se reencontró con el Capitán América y Black Widow.

En este contexto, el ‘Cap’ le entregó a Wolverine una carpeta con el rótulo “Weapon X”, lo que sugiere que Logan buscará recuperar su esqueleto de adamantium tras haberlo perdido a manos de Magneto en la primera temporada.

De esta manera, el próximo capítulo (02x05) del show televisivo se perfila como una historia más contenida y centrada en Wolverine.

Antes de continuar, mira el tráiler de “X-Men ’97” - Temporada 2:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 5 DE “X-MEN ’97” - TEMPORADA 2?

El quinto episodio de la segunda entrega de la serie animada de Marvel se titula “Weapon X, Lies, and DVDs” y llega a las pantallas el miércoles 15 de julio del 2026.

Cabe resaltar que el estreno es simultáneo a nivel mundial, sin ventanas diferenciadas por región.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 5 DE “X-MEN ’97” - TEMPORADA 2?

El patrón de lanzamiento desde el inicio de la temporada ha sido consistente: los nuevos capítulos de “X-Men ’97” aparecen alrededor de la medianoche en el horario del Pacífico.

Entonces, haciendo la conversión correspondiente, eso ubica el estreno de “Weapon X, Lies, and DVDs” según la siguiente programación:

PaísesHorario
Estados Unidos12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) del miércoles 15 de julio
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica1:00 a.m. del miércoles 15 de julio
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador2:00 a.m. del miércoles 15 de julio
Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico3:00 a.m. del miércoles 15 de julio
Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil4:00 a.m. del miércoles 15 de julio
España9:00 a.m. del miércoles 15 de julio

¿CÓMO QUEDA EL CALENDARIO COMPLETO DE “X-MEN ’97” - TEMPORADA 2?

Tal como te puedes imaginar, ya se conoce la hoja de ruta del resto de la temporada 2 de “X-Men ’97”. En ese sentido, tras el capítulo 5, continúa:

  • Episodio 6 - “Danger.exe”: miércoles 22 de julio del 2026
  • Episodio 7 - “Strange Land, Savage Heart”: miércoles 29 de julio del 2026
  • Episodio 8 - “The Dead Man’s Hand”: miércoles 5 de agosto del 2026
  • Episodio 9 (final de temporada) - “Survival of the Fittest”: miércoles 5 de agosto del 2026

Importante: en total, esta entrega suma nueve capítulos, uno menos que los diez de la primera temporada.

La temporada 2 de la serie animada "X-Men '97" cuenta con un total de 9 episodios que se estrenan de forma semanal (Foto: Marvel Studios / The Walt Disney Company)
La temporada 2 de la serie animada "X-Men '97" cuenta con un total de 9 episodios que se estrenan de forma semanal (Foto: Marvel Studios / The Walt Disney Company)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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