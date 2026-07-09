Si vienes siguiendo semana a semana el regreso de los mutantes más queridos de los 90’s, probablemente tengas más de una duda sobre todo lo que se viene para “X-Men ’97” en Disney+. Y es que la serie animada de Marvel—que revivió a toda una generación de fans—mantiene un ritmo de giros que no dan tregua y, entre los comentarios en redes sociales, destacan dos preguntas concretas: cuándo se estrena el episodio 5 de la temporada 2 y a qué hora podrás verlo online. Por eso, aquí te traigo la respuesta a tales interrogantes.

¡Atención, SPOILERS ! De acuerdo con ComicBookMovie, el cuarto capítulo de esta entrega de la producción, titulado “Rise of Apocalypse – Part II", cerró el arco en el que el equipo enfrentó a Rama-Tut y mostró la transformación de Nur en Apocalipsis, además de la muerte de Magneto.

A ello se sumó la revelación de que Rama-Tut es, en realidad, una variante de Kang el Conquistador.

Así, el gancho para el futuro de la serie llegó en la escena post-créditos, donde Logan se reencontró con el Capitán América y Black Widow.

En este contexto, el ‘Cap’ le entregó a Wolverine una carpeta con el rótulo “Weapon X”, lo que sugiere que Logan buscará recuperar su esqueleto de adamantium tras haberlo perdido a manos de Magneto en la primera temporada.

De esta manera, el próximo capítulo (02x05) del show televisivo se perfila como una historia más contenida y centrada en Wolverine.

Antes de continuar, mira el tráiler de “X-Men ’97” - Temporada 2:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 5 DE “X-MEN ’97” - TEMPORADA 2?

El quinto episodio de la segunda entrega de la serie animada de Marvel se titula “Weapon X, Lies, and DVDs” y llega a las pantallas el miércoles 15 de julio del 2026.

Cabe resaltar que el estreno es simultáneo a nivel mundial, sin ventanas diferenciadas por región.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 5 DE “X-MEN ’97” - TEMPORADA 2?

El patrón de lanzamiento desde el inicio de la temporada ha sido consistente: los nuevos capítulos de “X-Men ’97” aparecen alrededor de la medianoche en el horario del Pacífico.

Entonces, haciendo la conversión correspondiente, eso ubica el estreno de “Weapon X, Lies, and DVDs” según la siguiente programación:

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) del miércoles 15 de julio México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 1:00 a.m. del miércoles 15 de julio Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 2:00 a.m. del miércoles 15 de julio Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 3:00 a.m. del miércoles 15 de julio Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 4:00 a.m. del miércoles 15 de julio España 9:00 a.m. del miércoles 15 de julio

¿CÓMO QUEDA EL CALENDARIO COMPLETO DE “X-MEN ’97” - TEMPORADA 2?

Tal como te puedes imaginar, ya se conoce la hoja de ruta del resto de la temporada 2 de “X-Men ’97”. En ese sentido, tras el capítulo 5, continúa:

Episodio 6 - “Danger.exe”: miércoles 22 de julio del 2026

miércoles 22 de julio del 2026 Episodio 7 - “Strange Land, Savage Heart”: miércoles 29 de julio del 2026

miércoles 29 de julio del 2026 Episodio 8 - “The Dead Man’s Hand”: miércoles 5 de agosto del 2026

miércoles 5 de agosto del 2026 Episodio 9 (final de temporada) - “Survival of the Fittest”: miércoles 5 de agosto del 2026

Importante: en total, esta entrega suma nueve capítulos, uno menos que los diez de la primera temporada.

La temporada 2 de la serie animada "X-Men '97" cuenta con un total de 9 episodios que se estrenan de forma semanal (Foto: Marvel Studios / The Walt Disney Company)

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