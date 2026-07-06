La temporada 2 de la serie “X-Men ’97” llegó a Disney+ y, desde su lanzamiento, el fandom que creció viendo la versión original de los 90’s está reviviendo esa nostalgia con una historia bastante más oscura de lo que el dibujo animado dominical dejaba ver. Así, las dudas que más se repiten entre quienes ya disfrutaron del arranque de esta entrega es simple: ¿cuándo se estrena el próximo episodio y a qué hora hay que estar frente a la pantalla para no perdértelo? Por eso, si quieres averiguar la respuesta, esta nota es para ti.

Vale precisar que, de acuerdo con Comic Basics, la línea temporal futura de la temporada muestra a Cíclope y Jean Grey reencontrados con su hijo Nathan en un mundo devastado muchos años por delante del presente.

En este contexto, Apocalipsis lanza un ataque total contra el refugio de la resistencia Askani para capturar a Nathan y usar su potencial genético como recipiente permanente de su propia consciencia.

De esta manera, se espera que el episodio 02x04 cierre este conflicto, aborde las consecuencias de aquel suceso y que su desenlace defina cómo el resto del equipo mutante podría volver a la línea temporal de 1997.

Antes de continuar, mira el tráiler de “X-Men ’97″ - Temporada 2:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 4 DE “X-MEN ’97” - TEMPORADA 2?

El nuevo capítulo de la serie animada, titulado “Rise of Apocalypse Part II”, se estrena el miércoles 8 de julio del 2026.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 4 DE “X-MEN ’97” - TEMPORADA 2?

Tal como es habitual, la producción ha fijado el lanzamiento del episodio en el siguiente horario a nivel internacional:

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) del miércoles 8 de julio México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 1:00 a.m. del miércoles 8 de julio Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 2:00 a.m. del miércoles 8 de julio Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 3:00 a.m. del miércoles 8 de julio Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 4:00 a.m. del miércoles 8 de julio España 9:00 a.m. del miércoles 8 de julio

¿QUÉ OTROS CAPÍTULOS FALTAN DE “X-MEN ’97” - TEMPORADA 2?

Con el capítulo 4 confirmado, la temporada 2 de “X-Men ’97″ retoma su programación semanal de los miércoles. Entonces, así luce el calendario restante:

Episodio 5 - “Weapon X, Lies, and DVDs”: miércoles 15 de julio del 2026

miércoles 15 de julio del 2026 Episodio 6 - “Danger.exe”: miércoles 22 de julio del 2026

miércoles 22 de julio del 2026 Episodio 7 - “Strange Land, Savage Heart”: miércoles 29 de julio del 2026

miércoles 29 de julio del 2026 Episodio 8 - “The Dead Man’s Hand”: miércoles 5 de agosto del 2026

miércoles 5 de agosto del 2026 Episodio 9 (final de temporada) - “Survival of the Fittest”: miércoles 12 de agosto del 2026

Importante: esta segunda tanda suma nueve capítulos en total, uno menos que los diez de la primera entrega.

La temporada 2 de la serie animada "X-Men '97" aborda las consecuencias del final de la entrega anterior, mostrando al grupo esparcido en el tiempo e intentando reunirse mientras combaten la ascensión de Apocalipsis en distintas épocas (Foto: Marvel Studios / The Walt Disney Company)

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