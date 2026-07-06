Apocalipsis es el villano principal de la segunda temporada de la serie animada "X-Men '97". En esta entrega, él busca reclutar a sus cuatro jinetes para enfrentar a los X-Men, quienes se encuentran dispersos en diferentes épocas (Foto: Marvel Studios / The Walt Disney Company)
Apocalipsis es el villano principal de la segunda temporada de la serie animada "X-Men '97". En esta entrega, él busca reclutar a sus cuatro jinetes para enfrentar a los X-Men, quienes se encuentran dispersos en diferentes épocas (Foto: Marvel Studios / The Walt Disney Company)
Carla Ocaña
Carla Ocaña

La temporada 2 de la “X-Men ’97” llegó a y, desde su lanzamiento, el fandom que creció viendo la versión original de los 90’s está reviviendo esa con una historia bastante más oscura de lo que el dibujo animado dominical dejaba ver. Así, las dudas que más se repiten entre quienes ya disfrutaron del arranque de esta entrega es simple: ¿cuándo se estrena el próximo episodio y a qué hora hay que estar frente a la pantalla para no perdértelo? Por eso, si quieres averiguar la respuesta, esta nota es para ti.

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Vale precisar que, de acuerdo con , la línea temporal futura de la temporada muestra a Cíclope y Jean Grey reencontrados con su hijo Nathan en un mundo devastado muchos años por delante del presente.

En este contexto, Apocalipsis lanza un ataque total contra el refugio de la resistencia Askani para capturar a Nathan y usar su potencial genético como recipiente permanente de su propia consciencia.

De esta manera, se espera que el episodio 02x04 cierre este conflicto, aborde las consecuencias de aquel suceso y que su desenlace defina cómo el resto del equipo mutante podría volver a la línea temporal de 1997.

Antes de continuar, mira el tráiler de “X-Men ’97″ - Temporada 2:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 4 DE “X-MEN ’97” - TEMPORADA 2?

El nuevo capítulo de la serie animada, titulado “Rise of Apocalypse Part II”, se estrena el miércoles 8 de julio del 2026.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 4 DE “X-MEN ’97” - TEMPORADA 2?

Tal como es habitual, la producción ha fijado el lanzamiento del episodio en el siguiente horario a nivel internacional:

PaísesHorario
Estados Unidos12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) del miércoles 8 de julio
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica1:00 a.m. del miércoles 8 de julio
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador2:00 a.m. del miércoles 8 de julio
Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico3:00 a.m. del miércoles 8 de julio
Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil4:00 a.m. del miércoles 8 de julio
España9:00 a.m. del miércoles 8 de julio

¿QUÉ OTROS CAPÍTULOS FALTAN DE “X-MEN ’97” - TEMPORADA 2?

Con el capítulo 4 confirmado, la temporada 2 de “X-Men ’97″ retoma su programación semanal de los miércoles. Entonces, así luce el calendario restante:

  • Episodio 5 - “Weapon X, Lies, and DVDs”: miércoles 15 de julio del 2026
  • Episodio 6 - “Danger.exe”: miércoles 22 de julio del 2026
  • Episodio 7 - “Strange Land, Savage Heart”: miércoles 29 de julio del 2026
  • Episodio 8 - “The Dead Man’s Hand”: miércoles 5 de agosto del 2026
  • Episodio 9 (final de temporada) - “Survival of the Fittest”: miércoles 12 de agosto del 2026

Importante: esta segunda tanda suma nueve capítulos en total, uno menos que los diez de la primera entrega.

La temporada 2 de la serie animada "X-Men '97" aborda las consecuencias del final de la entrega anterior, mostrando al grupo esparcido en el tiempo e intentando reunirse mientras combaten la ascensión de Apocalipsis en distintas épocas (Foto: Marvel Studios / The Walt Disney Company)
La temporada 2 de la serie animada "X-Men '97" aborda las consecuencias del final de la entrega anterior, mostrando al grupo esparcido en el tiempo e intentando reunirse mientras combaten la ascensión de Apocalipsis en distintas épocas (Foto: Marvel Studios / The Walt Disney Company)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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