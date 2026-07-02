¡Los mutantes más queridos del universo Marvel están de vuelta! Y es que la segunda temporada de la serie animada “X-Men ’97” llegó para retomar justo donde quedó ese final que dejó a medio fandom con el corazón en la mano. Por eso, si eres de los que organiza su semana alrededor de cada nuevo capítulo, esta guía te va a servir para no perderte ni un estreno: aquí te cuento, día por día y hora por hora, cuándo aparece cada episodio de la producción en la plataforma de streaming Disney+.

Vale precisar que el show televisivo retoma el tono nostálgico de la ficción original de los noventa, algo que la convirtió en una de las apuestas mejor recibidas de Marvel Studios Animation en los últimos años.

Así, la nueva tanda de episodios continúa la historia de los X-Men dispersos en el tiempo, entre un pasado remoto y un futuro lejano, mientras intentan frenar el ascenso de un villano histórico del universo mutante.

Antes de continuar, mira el tráiler de “X-Men ’97” - Temporada 2:

GUÍA DE EPISODIOS DE “X-MEN ’97” - TEMPORADA 2

La segunda entrega de la serie animada de Marvel se compone de 9 capítulos en total, los cuales están programados para lanzarse entre julio y agosto del 2026.

Calendario de estreno de “X-Men ’97” - Temporada 2:

Episodio 1 - “Days of Past Future”: miércoles 1 de julio del 2026 (YA DISPONIBLE)

miércoles 1 de julio del 2026 Episodio 2 - “A Force to Be Reckoned With”: miércoles 1 de julio del 2026 (YA DISPONIBLE)

miércoles 1 de julio del 2026 Episodio 3 - “Rise of Apocalypse – Part I": miércoles 1 de julio del 2026 (YA DISPONIBLE)

miércoles 1 de julio del 2026 Episodio 4 - “Rise of Apocalypse – Part II": miércoles 8 de julio del 2026

miércoles 8 de julio del 2026 Episodio 5 - “Weapon X, Lies, and DVDs”: miércoles 15 de julio del 2026

miércoles 15 de julio del 2026 Episodio 6 - “Danger.exe”: miércoles 22 de julio del 2026

miércoles 22 de julio del 2026 Episodio 7 - “Strange Land, Savage Heart”: miércoles 29 de julio del 2026

miércoles 29 de julio del 2026 Episodio 8 - “The Dead Man’s Hand”: miércoles 5 de agosto del 2026

miércoles 5 de agosto del 2026 Episodio 9 - “Survival of the Fittest” (final de temporada): miércoles 12 de agosto del 2026

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “X-MEN ’97” - TEMPORADA 2?

La temporada 2 de “X-Men ’97” ha establecido el lanzamiento de sus capítulos de acuerdo con el siguiente horario a nivel internacional:

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) de los miércoles México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 1:00 a.m. de los miércoles Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 2:00 a.m. de los miércoles Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 3:00 a.m. de los miércoles Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 4:00 a.m. de los miércoles España 9:00 a.m. de los miércoles

¿CÓMO VER “X-MEN ’97” - TEMPORADA 2?

Tal como te puedes imaginar, “X-Men ’97” es un título exclusivo del catálogo de Disney+.

Por lo tanto, para disfrutar de su segunda temporada, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

Este póster de la temporada 2 de "X-Men '97" rinde un nostálgico homenaje a los clásicos cromos y tarjetas coleccionables de los años noventa (Foto: Marvel Studios / The Walt Disney Company)

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