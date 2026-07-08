La Liga 1 implementará las nuevas reglas aprobadas por la International Football Association Board (IFAB) y utilizadas por primera vez durante el Mundial 2026 en el Torneo Clausura.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) y la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) anunciaron la implementación de estas reglas con el objetivo de reducir las pérdidas de tiempo, agilizar el desarrollo de los partidos y fortalecer el trabajo arbitral.

La nueva reglamentación se aplicará en la primera fecha del Torneo Clausura, por lo que los clubes tendrás que estar atentos a estas modificaciones.

Cambios en los saques de banda

Los saques de banda deberán realizarse en un máximo de cinco segundos. Si el jugador no ejecuta el saque dentro de ese plazo, perderá la posesión y el saque será otorgado al equipo contrario.

Las sustituciones deberán hacerse más rápido

Los futbolistas sustituidos tendrán únicamente 10 segundos para abandonar el terreno de juego. Si el jugador demora más tiempo sin una causa justificada, el futbolista que ingresará deberá esperar un minuto antes de poder entrar al campo.

Cambios en la atención médica

Los jugadores que reciban atención médica dentro del campo deberán salir del terreno de juego y esperar un minuto después de la reanudación para volver a ingresar. La medida busca evitar interrupciones innecesarias y pérdidas deliberadas de tiempo durante los partidos.

El VAR tendrá nuevas funciones

El VAR podrá intervenir para revisar situaciones como una segunda tarjeta amarilla mostrada por error o cuando el árbitro haya amonestado al futbolista equivocado, ampliando así sus facultades respecto a temporadas anteriores.

Habrá sanciones más severas por protestar

La IFAB también endureció las medidas disciplinarias. Entre las nuevas conductas sancionables con tarjeta roja figuran abandonar el campo como señal de protesta, incitar a los compañeros a retirarse del partido o taparse la boca mientras se discute con árbitros, rivales u oficiales.