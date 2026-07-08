La FPF anunció que se aplicarán las nuevas reglas de juego del fútbol establecidas por la IFAB y que se ejecutan en el Mundial 2026. (Foto: Liga 1)
La FPF anunció que se aplicarán las nuevas reglas de juego del fútbol establecidas por la IFAB y que se ejecutan en el Mundial 2026. (Foto: Liga 1)
Por Redacción EC

La Liga 1 implementará las nuevas reglas aprobadas por la International Football Association Board (IFAB) y utilizadas por primera vez durante el Mundial 2026 en el Torneo Clausura.

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