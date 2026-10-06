El regreso de Deportivo Binacional a la Liga 1 sumó un nuevo capítulo en los tribunales. El Tercer Juzgado Civil de Puno declaró infundada la solicitud de inejecutabilidad presentada por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y ordenó que se haga efectiva la resolución del Tribunal Constitucional que dispone la inclusión del conjunto puneño en la máxima categoría.

La decisión judicial establece que la FPF deberá acreditar el inicio formal y material de las acciones administrativas y operativas necesarias para cumplir con la Sentencia Constitucional N.º 114/2026. El juzgado también impuso a la Federación una multa coercitiva de tres Unidades de Referencia Procesal (URP), que deberá ser cancelada dentro del mismo plazo.

De acuerdo al PJ, la FPF no probó que el convenio con la Liga de Fútbol Profesional Peruana le impidiera cumplir la sentencia a favor de Binacional. Aunque la Liga opera las competiciones, el juzgado señaló que la Federación mantiene la titularidad de la organización del fútbol peruano y su condición de ente rector.

Poder Judicial exigió que la Federación cumpla con la resolución del Tribunal Constitucional a favor de Deportivo Binacional.

Poder Judicial exigió que la Federación cumpla con la resolución del Tribunal Constitucional a favor de Deportivo Binacional.

El fallo advierte que la sanción podría aumentar si persiste el incumplimiento. Una vez que la resolución quede firme, la multa podría duplicarse y alcanzar las seis URP si la FPF no acredita las medidas ordenadas por el juzgado. Mientras tanto, Binacional continúa a la espera de que se concrete en la práctica su retorno a la Liga 1.

En el terreno deportivo, el equipo puneño atraviesa una situación distinta, pues actualmente disputa el Grupo Descenso B de la Liga 2 junto a Academia Cantolao y Santos FC de Nazca. Binacional busca cerrar la temporada de la mejor manera y asegurar su permanencia, mientras la resolución judicial mantiene abierta la posibilidad de que el club vuelva a competir en la Liga 1 en 2027.

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