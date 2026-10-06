¿Binacional vuelve a la Liga 1? Poder Judicial ordena a la FPF cumplir fallo del TC. (Foto: Deportivo Binacional)
¿Binacional vuelve a la Liga 1? Poder Judicial ordena a la FPF cumplir fallo del TC. (Foto: Deportivo Binacional)
Por Redacción EC

El regreso de Deportivo Binacional a la Liga 1 sumó un nuevo capítulo en los tribunales. El Tercer Juzgado Civil de Puno declaró infundada la solicitud de inejecutabilidad presentada por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y ordenó que se haga efectiva la resolución del Tribunal Constitucional que dispone la inclusión del conjunto puneño en la máxima categoría.

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