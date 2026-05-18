La Federación Peruana de Fútbol (FPF) emitió un comunicado oficial tras conocer la sentencia del Tribunal Constitucional en el proceso de amparo presentado por Binacional. En el documento, la entidad explicó que el fallo está relacionado con la ejecución de sanciones vinculadas al sistema de licencias durante la temporada 2023 y sus posibles efectos en la permanencia del club.

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Según detalla la FPF, el Tribunal dispone la aplicación de una sanción de deducción de cuatro puntos a Sport Boys correspondiente al 2023. Sin embargo, la Federación recordó que dicha sanción había sido declarada previamente como inejecutable tras un laudo del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), lo que genera controversia sobre su implementación actual.

En esa línea, la FPF sostuvo que, incluso aplicando la sanción, la posición de Binacional no se vería modificada en la tabla de ese año, manteniéndose en zona de descenso. Por ello, el organismo considera que no existe sustento jurídico ni mérito deportivo para una eventual participación del club en futuras competiciones, como se podría interpretar a partir del fallo.

Finalmente, la Federación reafirmó su respeto por las decisiones judiciales, aunque expresó su desacuerdo con la sentencia al considerar que no toma en cuenta los efectos deportivos e institucionales. Además, insistió en que los temas deportivos deben resolverse dentro de los órganos correspondientes, como el TAS, garantizando transparencia y seguridad jurídica en el fútbol peruano.