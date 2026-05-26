Tras firmar un acta de compromisos con las autoridades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y representantes de la Defensoría del Pueblo, estudiantes acordaron levantar la toma del campus este martes 26 de mayo, luego de 14 días de protesta, lo que permitirá entregar la Ciudad Universitaria el miércoles 27 de mayo al mediodía y reanudar de inmediato las actividades académicas.

La toma, que comenzó el 12 de mayo en rechazo al proyecto de ley N.° 12736 sobre la reelección de autoridades universitarias, finalizó tras la instalación de una mesa de diálogo, donde participaron la rectora Jerí Ramón y los delegados de la Junta Transitoria de la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM).

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¿Cuáles fueron los acuerdos?

Como parte de los acuerdos, la universidad publicará en su portal web un pronunciamiento oficial de rechazo a la iniciativa legislativa que plantea la reelección de rectores, vicerrectores y decanos, que será remitido formalmente al Congreso de la República.

Además, el pedido estudiantil sobre el fin del mandato de la actual rectora y régimen de sucesión será evaluado por la Asamblea Universitaria entre el 7 de junio y el 26 de julio de 2026.

Se autorizó también que el delegado de la Junta Transitoria de la FUSM asista con derecho a voz a las sesiones del Consejo Universitario, la Asamblea Universitaria y sus comisiones, condición que se mantendrá vigente hasta la finalización de su proceso electoral.

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UNMSM no tomará medidas legales contra estudiantes

Respecto a las medidas legales y administrativas, autoridades de la UNMSM se comprometieron a no iniciar procesos contra los alumnos que tomaron el campus, aunque aclararon que “el archivo definitivo de los procesos penales corresponde exclusivamente al Ministerio Público”.

Finalmente, los estudiantes asumieron la responsabilidad de entregar las instalaciones en condiciones adecuadas para el retorno a las aulas, un proceso que contará con el acompañamiento de representantes de la Defensoría del Pueblo.

Tras la firma, las autoridades universitarias instaron a la comunidad del plantel a “preservar el respeto, la institucionalidad y el diálogo como mecanismos fundamentales para la construcción de consensos”, con el fin de evitar futuros conflictos.