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La autoridades universitarias se comprometieron a no iniciar procesos disciplinarios contra los alumnos que tomaron el campus | Foto: Archivo GEC
La autoridades universitarias se comprometieron a no iniciar procesos disciplinarios contra los alumnos que tomaron el campus | Foto: Archivo GEC
Por Redacción EC

Tras firmar un acta de compromisos con las autoridades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y representantes de la Defensoría del Pueblo, estudiantes acordaron levantar la toma del campus este martes 26 de mayo, luego de 14 días de protesta, lo que permitirá entregar la Ciudad Universitaria el miércoles 27 de mayo al mediodía y reanudar de inmediato las actividades académicas.

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