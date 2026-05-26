El Metropolitano opera desde hace más de 15 años en Lima, pero hasta hoy no cuenta, en términos legales, con una fecha oficial de inicio definitivo de operaciones. Aunque el sistema comenzó a funcionar en el 2010, el contrato de Asociación Público-Privada (APP) continúa técnicamente en etapa “preoperativa”, situación que la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) busca corregir mediante una adenda estructural que será enviada al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el próximo 15 de junio.

Así lo anunció el presidente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, David Hernández, quien indicó que el proceso formal de negociación con los operadores del sistema ya concluyó y que únicamente quedan cinco precisiones finales pendientes.

“El 20 de mayo hemos culminado el proceso formal y ha habido detalles que evaluar, que hemos coincidido con los operadores que podemos hacerlo hasta el 9 de junio. Eso nos permite que el 15 de junio enviaremos al MEF nuestra adenda estructural que hemos venido conversando con nuestros operadores del Metropolitano para iniciar nuestra fecha de operación ”, declaró en entrevista con RPP.

Según explicó el funcionario, el documento permitirá establecer, de manera consensuada con los concesionarios, la fecha oficial de inicio de operaciones del sistema, un paso que nunca se concretó desde la puesta en marcha del corredor segregado.

La propuesta también contempla nuevas condiciones vinculadas a la modernización y expansión del servicio. Entre ellas figura la renovación integral de la flota actual y la incorporación de nuevas unidades para atender la ampliación norte del Metropolitano hasta Chimpu Ocllo, en Carabayllo.

ATU enviará al MEF adenda para formalizar inicio de operaciones del Metropolitano. (Foto: Andina)

El titular de la ATU detalló que el nuevo esquema considera aproximadamente entre 580 y 600 unidades nuevas, entre buses troncales y alimentadores.

“ Estamos hablando de 300 vehículos troncales más los 60 del modelo operacional para la ampliación norte y estamos hablando de 223 vehículos alimentadores. Estamos hablando más o menos de 580 a 600 unidades que tendrían que reinvertirse”, precisó.

La renovación incluirá tanto el reemplazo de la flota actualmente en circulación como la adquisición de buses adicionales para cubrir la expansión del servicio hacia el norte de la capital.

La situación jurídica del Metropolitano se remonta al contrato original firmado bajo el modelo APP en el año 2010. Dicho acuerdo establecía que el plazo formal de concesión comenzaría únicamente cuando el Estado entregara por completo la troncal hasta Chimpu Ocllo.

Sin embargo, esa infraestructura no fue culminada dentro de los plazos previstos por la Municipalidad Metropolitana de Lima, que entonces administraba el proyecto mediante Protransporte, entidad posteriormente absorbida por la ATU.

Ante ese escenario, se acordó congelar el inicio formal de la concesión hasta la entrega total de la obra, situación que dejó al Metropolitano operando durante más de una década en una condición jurídica excepcional.

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