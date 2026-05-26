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Metropolitano alista renovación de casi 600 buses con nueva adenda contractual. (Foto: Andina)
Metropolitano alista renovación de casi 600 buses con nueva adenda contractual. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Metropolitano opera desde hace más de 15 años en Lima, pero hasta hoy no cuenta, en términos legales, con una fecha oficial de inicio definitivo de operaciones. Aunque el sistema comenzó a funcionar en el 2010, el contrato de Asociación Público-Privada (APP) continúa técnicamente en etapa “preoperativa”, situación que la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) busca corregir mediante una adenda estructural que será enviada al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el próximo 15 de junio.

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